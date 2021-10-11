Van der Bellen, Alexander

Alexander Van der Bellen, Avusturyalı siyasetçi.

Maliye uzmanı. Uzun yıllar Innsbruck ve Viyana üniversitelerinde öğretim üyesi olarak hizmet verdi. 1997 – 2008 yılları arasında Yeşiller'in liderliğini yaptı. 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan seçimlerle Avusturya'nın 9'uncu cumhurbaşkanı oldu. DW Türkçe'nin Alexander Van der Bellen ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.