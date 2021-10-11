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Van der Bellen, Alexander

Alexander Van der Bellen, Avusturyalı siyasetçi.

Maliye uzmanı. Uzun yıllar Innsbruck ve Viyana üniversitelerinde öğretim üyesi olarak hizmet verdi. 1997 – 2008 yılları arasında Yeşiller'in liderliğini yaptı. 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan seçimlerle Avusturya'nın 9'uncu cumhurbaşkanı oldu. DW Türkçe'nin Alexander Van der Bellen ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

The new Austrian Chancellor Alexander Schallenberg is sworn-in by Austrian President Alexander Van der Bellen (not in the picture) in the presidential chancellery in Vienna, Austria, Monday, Oct. 11, 2021. (AP Photo/Lisa Leutner)

Avusturya'nın yeni başbakanı Schallenberg Türkiye'ye nasıl bakıyor? 11.10.2021

Avusturya'da yolsuzluk suçlamaları üzerine istifa eden Kurz'dan başbakanlığı devralan Schallenberg, yemin ederek görevine başladı. Schallenberg, Türkiye'nin AB üyeliği ve göç gibi konularda Kurz ile benzer görüş sahibi.
Persons pass election campaign posters of the head of Austria's Peoples Party (OeVP) former Chancellor Sebastian Kurz and Social Democrats (SPOe) party leader Pamela Rendi-Wagner in Vienna, Austria September 23, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Avusturya'da yolsuzluk skandalı sonrası halk sandık başında 29.09.2019

Avusturya'da halk, koalisyon hükümetinin yolsuzluk skandalı nedeniyle çökmesinden yaklaşık dört ay sonra sandık başına gitti. Seçimlerin favorisi yine eski Başbakan Kurz.
27.11.2016 +++ Austrian right wing Freedom Party (FPOe) top candidate Norbert Hofer (R) and top candidate Alexander Van der Bellen, supported by The Greens, pose for photographs ahead of a television debate in Vienna, Austria, 27 November 2016. he repeat of the Austrian Presidential election runoff will take place on 04 December 2016. EPA/CHRISTIAN BRUNA |

Avusturya sandık başında 03.12.2016

Avusturya, yenilenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başında.
22.05.2016 Austrian presidential candidate Alexander Van der Bellen speaks to journalists outside a polling station during the Austrian presidential elections in Vienna, Austria on May 22, 2016. Austrians began voting in a key presidential runoff which could usher in the European Union's first extreme right-wing leader amid the continent's worst migrant crisis since World War II. The vote pits 45-year-old Norbert Hofer of the anti-immigration Freedom Party (FPOe) against the Green-backed economics professor Alexander van der Bellen, 72. / AFP / JOE KLAMAR (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/J. Klamar

Cumhurbaşkanı adayına ölüm tehdidi 12.10.2016

Ölümle tehdit edilen Avusturya'nın Yeşiller Partisi Cumhurbaşkanı adayı Alexander van der Bellen özel polis ekiplerince korunmaya alındı.

23.5.2016*** Austria's new president,Alexander Van der Bellen, delivers a first statement after the official announcement of the final result of the presidential election in Vienna, Austria, Monday May 23, 2016. Left-leaning candidate Alexander Van der Bellen won the election to become Austrian president Monday, but his right-wing rival was only narrowly behind, a result that reflects the growing strength of Europe's anti-EU political movements. (AP Photo/Hans Punz) | picture alliance/AP Photo/H. Punz

Avusturya'daki seçim sonucu Avrupa'yı rahatlattı 24.05.2016

Avusturya cumhurbaşkanlığı seçim sonucu Avrupa'da genelde olumlu yankı buldu. Göreve seçilen Alexander Van der Bellen'in Avrupa yanlısı tavrına dikkat çekildi.
22.5.2016*** Presidential candidates Norbert Hofer of the Freedom Party (FPOe) and Alexander Van der Bellen (L) who is supported by the Greens party, take part in a TV debate after the Austrian presidential election in Vienna, Austria, May 22, 2016. REUTERS/Heinz-Peter Bader © Reuters/H.P. Bader

Avusturya’da nefesler tutuldu 23.05.2016

Avusturya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında başa baş mücadele sürüyor. Sonucu mektup oyları belirleyecek.
19.05.2016 Alexander Van der Bellen (R) and Norbert Hofer, candidates for the Austrian presidential election attend a TV debatte in Vienna, on May 19, 2016. As crisis-hit Austria prepares to vote a new president, the two candidates facing each other in Sunday's tense runoff mirror the country's deep polarisation. / AFP / APA / HERBERT NEUBAUER / Austria OUT (Photo credit should read HERBERT NEUBAUER/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/H. Neubauer

Avusturya sandık başında 22.05.2016

Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci ve son turu yapılıyor. Yarış aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer ile Yeşiller Partisi'nden Alexander Van der Bellen arasında geçiyor.