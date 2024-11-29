Van'ın Bahçesaray ilçesine kayyum atandı

Türkiye'de son dönemde bir çok yerel yönetim için alınan kayyum kararına bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'a, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 11 ay hapis cezası verildiği gerekçesiyle belediyeye kayyum atandığını duyurdu.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan konuya dair açıklamada ayrıca, DEM Partili Hazır'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Bakanlık, Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Van'ın Bahçesaray ilçesine, Belediye Başkan Vekili olarak Harun Arslanargun'un görevlendirildiğini duyurdu.

DEM Parti'den Bahçesaray'a kayyuma tepki

Kararı sert bir dille eleştiren DEM Parti'nin X platformundan yayınlanan mesajda ise, "Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanımız Ayvaz Hazır’a jet hızıyla ceza verilerek kayyım atanmasına gerekçe yapıldı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde irademizi gasp eden kayyım darbesine karşı halkımızı demokratik protesto hakkını kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz!" denildi.

Van'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Kayyum kararının ardından Van Valiliği de il genelinde açık veya kapalı alanda yapılacak toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Geçen hafta da Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Tunceli iline bağlı Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum ataması yapılmıştı. Ayrıca yine Kasım ayı içinde Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine ve geçen ay İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması kararlaştırılmıştı.

Bu karar öncesinde kayyum uygulamalarına tepki gösteren muhalefet partilerinden CHP ve DEM Parti'nin liderleri Cuma günü bir araya gelerek, söz konusu uygulamaya karşı haızrlanan ortak kanun teklifine destek talep ettiler.

DW / ET,JD

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