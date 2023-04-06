Valilikten "CHP'ye saldırı" açıklaması: Havaya ateş açıldı

İstanbul Valiliği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına yönelik düzenlendiği düşünülen silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Valilik açıklamasında ateşin TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobilden havaya açıldığı belirtildi.

Valilik sabah saat 04.00 sıralarında Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulduğunu ifade etti.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmeler yapıldığını belirten Valilik "Tem Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır" dedi.

"Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir" diyen İstanbul Valiliği yol kenarında 9mm çapında iki adet kovan bulunduğunu belirtti.

Canan Kaftancıoğlu kamuoyuna duyurmuştu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sabah saatlerinde bir yazılı açıklama yaparak partisinin il başkanlığına düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırının gerçekleşmiş olabileceğini duyurmuştu.

Kaftancıoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

Canan Kaftancıoğlu daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde de basına sözlü bir açıklama yaptı. Bir gazetecinin saldırı olacağına dair daha önce kendilerine bir tehdit gelip gelmediği sorusuna "İl başkanlığımıza böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu ancak geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili "İlk tespitlere göre kurşunlar binaya isabet etmedi, emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor" bilgisini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyla ilgili ilk açıklamasında "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinden tepki ve destek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İnce "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Ne İYİ Parti, ne CHP, ne de Memleket Partisi bu tür provokasyonlara ve saldırılara asla pabuç bırakmayacaktır!" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de "CHP İl binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu aradım. 'Bir telefon kadar yakınız, dayanışmayı en üstte tutacağız' mesajını ilettim. Bu karanlığı hep birlikte aşacağız. EMEP adına CHP’li dostlarımıza geçmiş olsun diyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na geçen hafta Cuma sabaha karşı silahlı saldırı düzenlenmişti. Kurşun, parti binasının camına isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

DW / EC, DÇÜ