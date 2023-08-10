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Valiler Kararnamesi: 57 ilin valisi değişti

2 saat önce

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valiliği'ne getirilirken, Akbelen'deki çevre direnişini eleştiren Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun'a atandı.

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Präsidentenpalast in Ankara
Fotoğraf: picture-alliance/dpa

Valiler Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. İzmir, Adana, Muğla, Samsun, Edirne, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum illerinin de aralarında olduğu 57 ilin valisi değişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu. Sezer, 11 Eylül 2021 tarihinde AFAD Başkanlığı'na atanmıştı.

İzmir Valisi Adana'ya, Adana Valisi İzmir'e atandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği'ne atandı. Adana Valisi Süleyman Elban ise İzmir Valisi oldu. Erzurum Valisi Veli Okay Memiş'in yerine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Vali Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradığı dönemde Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

Akbelen'deki çevre direnişini eleştiren Muğla Valisi Tavlı Samsun'a atandı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valiliği'ne atandı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise Muğla Valiliği'ne getirildi. Muğla Valiliği, Akbelen ormanlarındaki protestolar sırasında, "Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray Valiliği'ne; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Eskişehir Valiliği'ne atandı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valiliği'ne, Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliği'ne, Düzce Valisi Cevdet Atay Şırnak Valiliği'ne, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Sakarya Valiliği'ne atandı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliği'ne getirildi. 

Merkeze çekilen valiler ise şöyle:

"Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karabük Valisi Fuat Gürel, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim."

ANKA / HT,EC

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