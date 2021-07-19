Vaka sayısında bayram öncesi yüzde 30 artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 30 oranında arttığını açıkladı. Bakanlığın 19 Temmuz tarihli son verilerini paylaşan Koca, "Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel son tabloya göre Türkiye genelinde son 24 saat içinde 7 bin 667 yeni vaka tespit edilirken 50 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşısını olanların oranı yüzde 62,85, ikinci dozu da olanların oranı yüzde 33,87 olarak açıklandı. Uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam sayısı ise 63 milyon 680 bin 206 olarak bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 5 milyon 470 bin 764, vefat sayısı da 50 bin 155 dolayında.

DW/BK,BÖ

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