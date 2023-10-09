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Vaclav Havel Ödülü Osman Kavala'ya verildi

9 Ekim 2023

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, Vaclav Havel Ödülü'ne layık görüldü.

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İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala
İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala Fotoğraf: Kerem Uzel/dpa/picture alliance

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl insan hakları savunucularına verilen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Kavala ödüle, Justyna Wydrzynska (Polonya) ve Yevgeniy Zakharov (Ukrayna) ile birlikte aday gösterilmişti.

Prag merkezli Vaclav Havel Library ve Charta 77 Vakfı ile iş birliği çerçevesinde 2013 yılından bu yana verilen ödül, bir plaket ve 60 bin eurodan oluşuyor.

Ayrıntılar geliyor...

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DW Gündemi

İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala

Vaclav Havel Ödülü Osman Kavala'ya verildi

Politika9 Ekim 2023
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