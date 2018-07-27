 Uzmanlardan uyarı: Trump gazetecilerin hayatını tehlikeye atıyor | DÜNYA | DW | 02.08.2018

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DÜNYA

Uzmanlardan uyarı: Trump gazetecilerin hayatını tehlikeye atıyor

BM ve ADÖ'den uzmanlar ABD Başkanı Trump'ın gazetecilere sözlü saldırılarını mercek altına aldı. Uzmanlara göre Trump'ın tavrı "Amerikan halkının düşmanları" olmakla suçladığı gazetecilerin hayatını tehlikeye sokuyor.

USA Präsident Donald Trump & Steel Granite City Works (picture-alliance/newscom/B. Greenblatt)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan medyasına yönelik sözlü saldırılarıyla gazetecilerin hayatlarını tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu. Uyarı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) İnsan Hakları Komisyonu'nun özel raportörleri David Kaye ve Edison Lanza tarafından yapıldı.

Perşembe günü yapılan açıklamada, "Saldırıları stratejik, haberlerin güvenilirliğine zarar vermeyi ve doğrulanabilir veriler hakkında şüphe uyandırmayı amaçlıyor" denildi. Kaye ve Lanza bu saldırıların gazetecilere şiddet uygulanması riskini artırmasından duyulan endişeyi de dile getirdi. 

"Trump tek kanıt sunamadı"

Rapotörler Kaye ve Lanza, ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017 yılı Ocak ayından bu yana politikalarını eleştiren televizyon, gazete ve dergileri "Amerikan halkının düşmanları" olarak karaladığını belirtti. Trump'ın basın kuruluşlarını "yalan haber" yapmak ve demokrasiye zarar vermekle suçladığı, ancak bugüne kadar yanlış haberler yapıldığına dair tek bir kanıt sunamadığı da belirtildi.

ABD'nin de diğer tüm ülkeler gibi basın özgürlüğünü gözetmek zorunda olduğuna dikkat çeken Kaye ve Lanze, ABD Adalet Bakanlığı'nı eleştirdi. İkili, Adalet Bakanlığı'nın gazetecilere suçlamalar yönelttiğini ve gazetecilere haber kaynaklarını ifşa etmeleri için baskı uyguladığını öne sürdü.

Washington Post gazetesi Çarşamba günü Trump'ın 558 günlük görev süresi boyunca 4 bin 229 yanlış bilgi verdiğini ve bunun günde 7,6 iddiaya tekabül ettiğini öne sürdü. Washington Post, CNN televizyonu ve New York Times gazetesi gibi Trump'ın hedef aldığı basın kuruluşları arasında yer alıyor. 

DW,dpa/GA, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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