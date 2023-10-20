Uzmanlardan Gazze'de insani felaket uyarısı

İsrail ordu sözcüsü Arye Şaruz Şalicar, dün akşam Alman RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, kara harekâtı için hazırlıklarının tamamlandığını, ancak operasyonun ne zaman başlayacağının gizli tutulduğunu söyledi. Mısır'da bekleyen insani yardımların en geç Cumartesi günü Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasını beklediklerini belirten Şalicar, her iki tarafta da sivil ölümler görmek istemediklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Joav Galant da dün kara harekâtının yakında başlayacağına dikkat çekerek "Emir gelecek" demişti.

Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılacağının duyurulmasının ardından gıda, ilaç ve su gibi insani yardımları taşıyan TIR'lar dünden bu yana sınırda bekliyor. Ancak geçişlere henüz izin verilmiyor. Sınır kapısının açılacağı ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ziyareti sonrası duyurulmuştu.

Biden İsrail ve Ukrayna için mali destek isteyecek

Biden, dün akşam da bir Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında İsrail ve Ukrayna'ya yardım paketleri hazırlanması için Kongre'ye başvuracağını ifade eden Biden, mali yardımların hacmi konusunda ise bir rakam vermedi. "ABD'nin iki müttefiki, İsrail ve Ukrayna'nın desteklenmesinin son derece önemli olduğunu, bunun ABD'nin güvenlik çıkarlarını ilgilendirdiğini" kaydeden Biden, "bu iki ülkeye yapılacak askeri yardımların ABD'nin güvenliği için nesiller boyu getiri sağlayacak akıllı bir yatırım olduğu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Jonathan Ernst/AFP

Çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi gerektiğini de vurgulayan Biden "Barıştan vazgeçmemeliyiz. İki devletli çözümden vazgeçmemeliyiz" dedi. Biden'ın Kongre'den İsrail ve Ukrayna'nın yanı sıra aralarında Tayvan'ın da bulunduğu diğer müttefikleri için 100 milyar dolar isteyeceği belirtiliyor.

Mahalle çatışmaları yaşanabilir

Uzmanlar ise İsrail'in kara birliklerinin yoğun nüfuslu Gazze'ye girmesi durumunda kanlı mahalle çatışmaları olabileceği konusunda uyarıyor. İsralli kaynaklara göre İsrail'de şimdiye kadar bin 400'den fazla, Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre de Gazze'de 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazzeliler uluslararası yardımları bekliyor Fotoğraf: Ashraf AmraAnadolu/picture alliance

Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgilere göre yaklaşık bir milyon kişi de Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç etti. İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Mısır'da temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, X platformundan yaptığı açıklamada, "İnsani yardımlar için hızlı ve engelsiz erişime ihtiyacımız var. Derhal gıda, su, ilaç ve yakıta ihtiyacımız var" mesajını paylaştı.

İsrail'in Mısır'dan beklentisi mülteci kabul etmesi

İsrail'in beklenen kara harekâtına ilişkin Alman gazetesi Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan terörizm uzmanı Peter R. Neumann'a göre İsrail, kara harekâtının ilan edilmesiyle birlikte Mısır'ın sınırını açmasını ve Filistinli mültecileri kabul etmesini umuyor. Ancak bunun da gelecek olan kişilerin geri dönmeyi söz vermesi durumunda mümkün olabileceğini kaydeden Neumann, Mısırlıların Filistinli mültecilerin Mısır'a geçtikten sonra İsrail'in sınırları kapatmasından korktuğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki insanlar için durumun zor olduğunu ve kara harekâtının insani bir felaket tehdidi yaratacağını vurgulayan Neumann, "Nihayetinde bu kamuoyunu İsrail aleyhinde etkileyebileceği için İsrail'in de çıkarına değil" dedi.

dpa,AFP,Reuters/HS,CÖ

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