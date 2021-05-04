 Uzmanlardan Almanya′da aile hekimi açığı uyarısı | Almanya | DW | 27.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Uzmanlardan Almanya'da aile hekimi açığı uyarısı

Yapılan hesaplamalara göre Almanya'da gelecekte aile hekimi sıkıntısı yaşanacak. Uzmanlar, Alman sağlık sistemindeki muhtemel sıkıntılara ilişkin hazırladığı raporu hükümete sunmaya hazırlanıyor.

default

Stuttgart kentindeki Robert Bosch Vakfı'nın yaptığı araştırma Almanya'daki aile hekimi açığı konusunda çarpıcı sayılar ortaya koydu. Vakfın yaptığı hesaplamaya göre Almanya'da 2035 yılında aile hekimi açığı 11 bine yükselecek. Araştırmaya göre Almanya'da yerleşim bölgelerinin yüzde 40'ı gelecekte sağlık hizmetlerinin ilk basamağında yer alan aile hekimliğindeki hizmetlerden ya faydalanamama ya da yetersiz faydalanma tehdidi altında.

Aile hekimi bulma sıkıntısının da en fazla Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Baden Württemberg eyaletlerinde yaşanacağı belirtiliyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar, bu sıkıntının önüne geçmek için hükümete sağlık merkezlerinin yeniden yapılandırılmasını öneriyor. Robert Bosch Vakfı, araştırmada yer alan tespitlerle birlikte sağlık sisteminin geleceğine ilişkin hazırladığı raporu 17 Haziran'da Sağlık Bakanı Jens Spahn'a sunmayı planlıyor.

Vakfın araştırmasında ülkenin kırsal kesimlerinde halihazırda aile hekimi sıkıntısının yaşandığına ve şehirlerle de giderek daha fazla hissedilmeye başlandığına işaret edildi.

Genç doktorlar aile hekimi olmak istemiyor

Araştırmada muhtemel aile hekimi sıkıntısının başlıca nedeninin ise şu andaki aile hekimlerinin yaş aralığı ve yeni nesil doktorların mesleki yönelimleri olduğu belirtildi. Almanya'da 2035 yılına kadar yaklaşık 30 bin aile hekiminin yaş haddinden dolayı meslekten ayrılacağı ve yeni nesil doktorların da giderek daha az bir oranda aile hekimliğini tercih ettiği ifade edildi. Genç doktorların aile hekimliği hizmeti vermek için muayenehane açmak yerine ya maaşlı ya da yarı zamanlı çalışma modellerine yöneldiğine işaret ediliyor.

Almanya'da nüfusun büyük bir kısmının yaşlı olduğuna dikkat çekilerek tıbbi bakım ihtiyacının da arttığı vurgulanan araştırmada, gelecekte kronik ve çoklu hastalıkları olan yaşlı insan sayısının artacağı ve bu kişilerin tıbbi bakımın ötesine geçen, hayatın her alanında desteğe ihtiyaç duyacakları tahmininde de bulunuldu. Araştırmada bu nedenle sadece aile hekimlerinin sayısını artırmanın da yeterli bir önlem olmayacağı uyarısı yapıldı.

KNA/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Coronavirus | Saarland startet Modellprojekt

Almanya aşı olanlara haklarını iade etmeye hazırlanıyor 04.05.2021

Alman hükümeti koronavirüs aşısı olanlarla, hastalığı atlatıp iyileşenlere temel haklarının iadesini öngören kararnameyi kabul etti. Bunun için hazırlanan tasarının haftasonuna dek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Türkei | Coronavirus Pandemie

Aile hekimlikleri pandemi sürecinden nasıl etkileniyor? 02.12.2020

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına göre, pandemi koşullarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için, toplumun sağlık başvurularının büyük bir kısmını karşılayan aile hekimlikleriyle ilgili yeni düzenlemeler şart.

Großbritannien London | Coronavirus | Impfung Pfizer/BioNTech

Alman uzman aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar 21.12.2020

Almanya'da genetik bilim uzmanı Wolfram Henn, aşı karşıtlarına tepki göstererek aşıyı reddeden kişilerin acil sağlık hizmetinden yararlanmaması gerektiğini savundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Uzmanlardan Almanya'da aile hekimi açığı uyarısı

Yapılan hesaplamalara göre Almanya'da gelecekte aile hekimi sıkıntısı yaşanacak. Uzmanlar, Alman sağlık sistemindeki muhtemel sıkıntılara ilişkin hazırladığı raporu hükümete sunmaya hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  