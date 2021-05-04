Uzmanlardan Almanya'da aile hekimi açığı uyarısı

Stuttgart kentindeki Robert Bosch Vakfı'nın yaptığı araştırma Almanya'daki aile hekimi açığı konusunda çarpıcı sayılar ortaya koydu. Vakfın yaptığı hesaplamaya göre Almanya'da 2035 yılında aile hekimi açığı 11 bine yükselecek. Araştırmaya göre Almanya'da yerleşim bölgelerinin yüzde 40'ı gelecekte sağlık hizmetlerinin ilk basamağında yer alan aile hekimliğindeki hizmetlerden ya faydalanamama ya da yetersiz faydalanma tehdidi altında.

Aile hekimi bulma sıkıntısının da en fazla Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Baden Württemberg eyaletlerinde yaşanacağı belirtiliyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar, bu sıkıntının önüne geçmek için hükümete sağlık merkezlerinin yeniden yapılandırılmasını öneriyor. Robert Bosch Vakfı, araştırmada yer alan tespitlerle birlikte sağlık sisteminin geleceğine ilişkin hazırladığı raporu 17 Haziran'da Sağlık Bakanı Jens Spahn'a sunmayı planlıyor.

Vakfın araştırmasında ülkenin kırsal kesimlerinde halihazırda aile hekimi sıkıntısının yaşandığına ve şehirlerle de giderek daha fazla hissedilmeye başlandığına işaret edildi.

Genç doktorlar aile hekimi olmak istemiyor

Araştırmada muhtemel aile hekimi sıkıntısının başlıca nedeninin ise şu andaki aile hekimlerinin yaş aralığı ve yeni nesil doktorların mesleki yönelimleri olduğu belirtildi. Almanya'da 2035 yılına kadar yaklaşık 30 bin aile hekiminin yaş haddinden dolayı meslekten ayrılacağı ve yeni nesil doktorların da giderek daha az bir oranda aile hekimliğini tercih ettiği ifade edildi. Genç doktorların aile hekimliği hizmeti vermek için muayenehane açmak yerine ya maaşlı ya da yarı zamanlı çalışma modellerine yöneldiğine işaret ediliyor.

Almanya'da nüfusun büyük bir kısmının yaşlı olduğuna dikkat çekilerek tıbbi bakım ihtiyacının da arttığı vurgulanan araştırmada, gelecekte kronik ve çoklu hastalıkları olan yaşlı insan sayısının artacağı ve bu kişilerin tıbbi bakımın ötesine geçen, hayatın her alanında desteğe ihtiyaç duyacakları tahmininde de bulunuldu. Araştırmada bu nedenle sadece aile hekimlerinin sayısını artırmanın da yeterli bir önlem olmayacağı uyarısı yapıldı.

KNA/HS,EC

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