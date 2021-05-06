 Uzmanlar raporu: Pandemiyi önlemek mümkündü | DÜNYA | DW | 12.05.2021

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DÜNYA

Uzmanlar raporu: Pandemiyi önlemek mümkündü

DSÖ'nün görevlendirdiği bağımsız uzmanlar kurulu, gerekli önlemler alınmış olsaydı koronavirüsün dünya çapında yayılmasının engellenebileceği sonucuna vardı, DSÖ’yü geç tepki vermekle eleştirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlar kurulunun Çarşamba günü Cenevre'de açıkladığı rapora göre, küresel ölçekte korkunç sonuçları olan pandemi, zamanında önlem alınsaydı engellenebilirdi. Raporda, bu bağlamda korona salgınına ilişkin ön belirtilerin daha erken dikkate alınarak DSÖ'nün dünyayı vakitlice uyarması gerektiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar kurulunun eş başkanı Ellen Johnson Sirleaf, öteleme, hazırlıksız olma ve krize zayıf tepki verilmesinden oluşan "zehirli bir karışımın" pandeminin dramatik boyutlara ulaşmasında etkili olduğunu söyledi. Uzmanlar tüm bu olumsuzlukların "21. yüzyılın Çernobil'i" olarak tanımladıkları pandemiye zemin hazırladığına ve insani krize yol açtığına işaret ettiler.

13 uzmanın yer aldığı kurul DSÖ tarafından oluşturuldu. Sekiz ay boyunca koronavirüsün yayılma sürecini mercek altına alan kurul üyeleri bu süreçte DSÖ ve ülkeler tarafından alınan önlemleri inceledi. DSÖ, pandeminin başlangıcında özellikle çok yavaş tepki verdiği gerekçesiyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Nitekim bağımsız uzmanlar incelemelerinin ardından hazırladıkları raporda da DSÖ'nün çok daha erken  küresel sağlık aciliyeti durumu ilan etmesi gerektiği sonucuna vardıklarını açıkladılar.

Uzmanlar kurulu raporunda öne çıkan bazı saptamalar ise şöyle:

Hazırlık ve müdahale zincirinin her noktası zayıftı. Hazırlıklar yeterince finanse edilmedi. Uyarı sistemi çok yavaştı. DSÖ gücünü ortaya koyamadı. Böylece müdahalede eşitsizliği şiddetlendirdi. Küresel siyasi liderlik yoktu. Şimdi, öncelik Covid-19'dan kaynaklanan hastalık ve ölümleri sona erdirmek. Aşı dağılımı haksız ve stratejik değil. İnsanlar üzerindeki yük dayanılmaz. Bu nedenle kısa vadeli önlemler hayata geçirilmeli. Ancak dünya sadece Covid-19'a odaklanmayı göze alamaz. Bu krizden ders almalı ve bir sonraki olası salgınlar için plan yapmalı. Covid-19 korkunç bir alarma yol açtı. Bu yüzden şimdi dünyanın uyanması ve geleceğe hazırlanarak, net hedefler, ek kaynaklar, yeni önlemler belirlemesi gerekiyor.

AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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