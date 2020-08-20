Uzman Çavuş Musa O.'ya tahliye

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrası "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa O., Siirt'teki cezaevinden tahliye edildi.

Zanlı geçen hafta hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında cezaevine konmuştu.

Ancak zanlının avukatı, tutukluluk kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulunmuştu. Avukat Erkan Akkuş, tahliye talebine gerekçe olarak müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmamasını, kendi teslim olmasını ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmamış olmasını göstermişti.

İtirazı değerlendiren Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise Musa O.'nun tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz olarak yargılanacak O. hakkındaki dava, 16 Ekim'de Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Video izle 02:44 Paylaş İpek Er'in anne ve babası DW Haber'e konuştu E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3hGIb İpek Er'in anne ve babası DW Haber'e konuştu

O.'nun avukatı Akkuş, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Ben, Musa'nın beraat etmesinden daha çok şüpheli ölümün ardındaki sır perdesinin aydınlatılması ve iftira sahiplerinin kanunen hesap vermesiyle avukatlık görevimi yapmış olacağım" dedi.

İpek Er'in babası Fuat Er ise DW Türkçe'ye, avukatlarla olayı takip ettiklerini söyledi. "Acım var, taziyem var" diyen baba Er, daha fazla yorumda bulunmak istemediğini belirtti.

Siirt Barosu: Karara itiraz ettik

Davayı yakından takip eden Siirt Barosu O.‘nun serbest kalmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada sanığın mağdura dair verdiği ifadesinin Adli Tıp raporu ile çeliştiğine işaret edilerek şu görüşe yer verildi:

"Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın hakları komisyonumuzla beraber dosyanın her aşamasında takipçisi olduğumuz gibi verilen bu kesin tahliye kararına karşı da itirazımızı dosyaya sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca asıl mahkemesi olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine de sanık hakkında tutuklama kararı verilmesi için dilekçemizi de sunmuş bulunmaktayız."

Musa O.'nun cinsel saldırısına uğradığını belirten Er, 16 Temmuz'daki intihar girişiminin ardından haftalarca tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadalesini kaybetmişti.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayla ilgili elde edilen delillerin Er'in anlatımını doğruladığı, Adli Tıp Raporu'nun da mağdurun olay örgüsü içerisinde vermiş olduğu beyanlarını destekler mahiyette olduğu belirtilmişti.

Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, zanlı O. 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacak.

DW/CÖ,HT

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