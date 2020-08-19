Uzman Çavuş Musa O.’ya 12 yıl hapis istemi

Siirt'te, Uzman Çavuş Musa O.'nun cinsel saldırısına uğradığını belirten ve 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E.'nin hayatını kaybetmesinin ardından şüphelinin tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dün teslim olduktan sonra tutuklanan şüpheli Musa O. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı” suçundan dava açıldı.

Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, Musa O. 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacak.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayla ilgili elde edilen delillerin mağdur İpek E.'nin anlatımını doğruladığı, Adli Tıp Raporu'nun da mağdurun olay örgüsü içerisinde vermiş olduğu beyanlarını destekler mahiyette olduğu belirtildi. İddianameyi hazırlayan savcı, mağdur İpek E.'nin ifadelerine itibar edileceğini de belirtti.

Şüpheli Musa O.'nun, İpek E.'yi rızası dışında cinsel birlikteliğe zorladığı ve cinsel birlikteliğin şeklinin "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu oluşturduğunu ifade eden savcı, şüphelinin bu suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli şüphenin oluştuğunu vurguladı.

Musa O.'nun Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak, eylemine uyan kanun maddesi uyarınca cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın ayrıca yargılama sonucunda belirli kamusal haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesini de talep etti.

DW,FB/TY

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