 Uzay turizmi önünde engel kalmadı | YAŞAM | DW | 13.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Uzay turizmi önünde engel kalmadı

Dünyanın insanlı ilk ticari uzay gemisinin test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Uzaya ilk turistik seyahatlerin 2019'da başlaması hedefleniyor.

Virgin Galactic Test-Flug (picture-alliance/dpa/G. Blevins)

Dünyanın ilk ticari uzay gemisi SpaceShipTwo ABD'nin California eyaletindeki Mojave Hava ve Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi ve başarılı bir şekilde dünyaya geri döndü. İlk insanlı ticari uçuşun başarılı olmasıyla uzaya turistik seyahatlerin önünde engel kalmamış oldu.

Virgin Galactic'in sahibi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson ve yüzlerce kişi geminin uzaya fırlatılışını izledi. Gemi Dünya'dan  82.7 kilometre yükseldikten sonra tekrar atmosfere girerek yere indi.

Branson “Bugün Virgin Galactic’in uzayı dünyaya açabileceğini göstermiş olduk” dedi ve kendisi dahil ilk uzay turistlerinin 2019 Mart’ına kadar uzaya gidebileceğini söyledi. Şirket uzaya gitmek isteyenleri uzayda kısa bir tura çıkarmayı planlıyor.

2014 yılında yapılan deneme uçuşunda Virgin Galactic gemisi yere çakılmış, yardımcı pilot hayatını kaybetmiş ve bu nedenle Branson’ın sivillere uzay gezisi hayali sekteye uğramıştı. Ancak Branson bu branşta yalnız değil. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi de uzaya turist götürmeyi hedefliyor. Elon Musk daha da cesur planlar yapıyor. 2024 yılında Mars'a astronot göndereceğini söyleyen Musk bu uzun yolculuk için kendi roketini de geliştireceğini açıklamıştı.

Uzay yolculuğu için Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimlerin de dahil olduğu 600'den fazla kişinin kayıt yaptırdığı bildiriliyor. Bir buçuk saatlik uçuşun maliyetinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Reuters/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman astronot: Uzayda insanın canı sebze çekiyor

Alman Astronot Alexander Gerst uzayda değişen yemek zevkleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gerst uzaya gittiğinde insanın canının bir anda sebze çekmeye başladığını söyledi. (04.09.2018)  

Hindistan dört yıl sonra uzaya insan gönderecek

Rusya, ABD ve Çin'den sonra Hindistan da gözünü uzaya dikti. Hindistan Başbakanı ülkenin bağımsızlığının 75'inci yılında ilk insanlı uzay uçuşunu yapacağını açıkladı. (15.08.2018)  

UFO sandığımız şeyler

Uzaylılara dair her şey insanlığı büyülüyor. İnsanlar sürekli gökyüzünde gördüğü parlak bir noktanın UFO olduğunu varsayıyor. Oysa UFO diye düşünülen çoğu şey başka bir cisim. Üstelik çoğu bu gezegene ait... (15.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

InSight'ın Mars'a inişi sevinçle karşılandı  

Merkür'e yolculuk başladı  

Astronot Thiele-Eich: Astronot olmak zor değil  

Benzer içerik

Virgin Galactic yeni uzay gemisini test etti 06.04.2018

Uzaya turistik seyahat düzenlemeyi hedefleyen Virgin Galactic, Kaliforniya'nın Mojave Çölü üzerinde yeni uzay gemisini test etti. Şirket SpaceShipTwo ile bu kez sesten hızlı uçuş denemesini başardı.

Zagreb'in uzay kapsüllü oteli 13.03.2018

Müşterilerin uzay kapsülüne benzeyen odalarda konakladığı Hırvatistan'ın Zagreb kentindeki Subspace Oteli doğu ve orta Avrupa'nın en iyisi seçildi.

UdSSR Sputnik1 Satellit 1957

Uzayda 60 yıl: Sputnik 1'den Mars hedefine 04.10.2017

Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uydusunu uzaya fırlatması ile başlayan uzay yolculuğu 60'ıncı yılını geride bıraktı. Artık uzay çalışmalarında özel şirketlerin payı giderek artıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

MfS-Hausausweis von Wladimir Putin (BStU, MfS, BV Dresden, Abt.KuSch, Nr 7216)

Putin'in Stasi kimlik kartı Almanya'da arşivden çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in KGB ajanı olduğu dönemde Doğu Almanya'nın gizli servisi Stasi'nin kimlik kartına sahip olduğu ortaya çıktı.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 