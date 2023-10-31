Uygulanmayan AYM kararı: Atalay'dan HSK'ya soruşturma talebi

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Can Atalay, hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararının üzerinden altı gün geçmesine rağmen tahliye edilmemesiyle ilgili açıklama yaptı. AYM'nin, Atalay'ın tahliyesi talebini de içeren kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, ancak Mahkeme dün akşam ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığını savunarak kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetmişti.

Gezi davasından hüküm giydiği için halen cezaevinde bulunan TİP Hatay milletvekili Atalay, X hesabından paylaştığı açıklamasında, "AYM kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır" diyerek "Ancak 'ikili devlet' anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız" ifadesini kullandı.

"Hukuka bağlı olmayan Devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin "neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye 'gereği için' göndermesinin hukuka aykırılığının Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturulmasını talep eden Atalay, "AYM kararlarına uyulmamasına ilişkin bir 'irade' var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan, hukuka bağlı olmayan Devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.

Atalay, üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu da hak ihlalinin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet etti. TİP Hatay milletvekili, TBMM'yi de "yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye" çağırdı.

Saymaz: Hakim tanıdık çıktı

Atalay'ın AYM kararına rağmen tahliye edilmemesine tepkiler de sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Atalay'ı tahliye etmeyerek dosyayı Yargıtay’a gönderen Hakim Mesut Özdemir'in üç yıl önce yine AYM kararına rağmen CHP’li Enis Berberoğlu’nu tahliye etmeyen mahkemenin üyesi olduğu bilgisini paylaşarak o mahkemenin başkanı Akın Gürlek'in bugün Adalet Bakan Yardımcısı olduğuna işaret etti.

Eski CHP milletvekili olan Anayasa hukukçusu İbrahim Özden Kaboğlu da "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin kasten görevlerini yerine getirmediklerini belirterek HSK'yı "Anayasa'yı yok sayan" bu üyeler hakkında işlem yapmaya çağırdı. Kaboğlu, Atalay'ın içeride kaldığı her dakika ihlal devam etmekte ve sebep olanlar suç işlemektedir" dedi.

DW/BK,HT

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