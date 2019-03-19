Utrecht zanlısı saldırıyı düzenlediğini kabul etti

Hollanda'nın Utrecht kentinde üç kişinin öldüğü tramvay saldırısının baş şüphelisi Gökmen Tanış suçunu kabul etti. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Tanış saldırıyı tek başına düzenlediğini söyledi.

Terör suçlaması ile karşı karşıya olan Tanış'ın gözaltı süresi de iki hafta uzatıldı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, çalıtınlı bir araçta aralarında bir mektubun da bulunduğu, terör şüphesine işaret eden bazı deliller ele geçirmişti.

Gökmen Tanış

Savcılar şüphelinin saldırıyı düzenlemekteki amacına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Ancak, şüphelinin radikalleşme ile birlikte psikolojik sorunlarının olduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor.

350 bin kişinin yaşadığı Utrecht'te Pazartesi günü gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Gökmen Tanış'ı yakalamak için kentte geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Okullar ve işyerleri kapatılırken, Utrecht'te yaşayanlardan sokağa çıkmaması istenmişti. Saatlerce süren operasyon sırasında çok sayıda bina aranmıştı.

Saldırının ardından terör alarmı seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte Tanış'ın yanısıra bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Bu kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Kurbanlar için yürüyüş

Saldırı sonucu hayatını kaybedenler için bugün akşam saatlerinde Utrect'te sessiz yürüyüş düzenleniyor. Yürüyüşe Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de katılması bekleniyor. Yürüyüşe katılanlar saldırının düzenlendiği noktaya çiçek bırakacak.

Pazartesi günü Utrecht'te bir tramvayda yolculara açılan ateş sonucu üç kişi ölmüş, beş kişi de yaralanmıştı.

dpa/ÖA,JD

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