 Utrecht saldırısında terör şüphesi | AVRUPA | DW | 19.03.2019

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AVRUPA

Utrecht saldırısında terör şüphesi

Hollanda'da savcılık ve emniyet Utrecht'te yaşanan silahlı saldırının bir terör saldırısı olduğuna dair bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

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Hollanda’nın Utrecht kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren Utrecht Savcılığı ve emniyeti, olayın bir terör saldırısı olduğuna dair bulgulara ulaşıldığını açıkladı. 37 yaşındaki zanlı Gökmen Tanış'ı dün akşamdan bu yana sorgulayan polis, zanlının olay yerinden kaçtığı aracın içinde bulunan bir mektubun, saldırının terör saldırısı olma şüphesini artırdığını vurguladı. Polis ve savcılıktan yapılan ortak açıklamada, söz konusu mektupla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Utrecht'te üç kişinin öldüğü tramvaydaki silahlı saldırıya karıştığı şüphesiyle dün bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklanmış, gözaltına alınan şüphelilerin olay ile ilgisi konusunda ise ayrıntılı açıklama yapılmamıştı. 

Tramvaydaki silahlı saldırının 37 yaşındaki Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış saatler süren operasyonun ardından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Olay hakkındaki soruşturma sürerken, zanlının 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda bir açıklama yapılmamıştı. Polis soruşturmada terör saldırısı ve kişisel hesaplaşma dahil bütün seçeneklerin üzerinde durulduğunu açıklamıştı. 

Zanlı sabıkalı 

Zanlının daha önce başka suçlar nedeniyle de sabıkası olduğu ortaya çıktı. Tanış'ın önceki fiilleri nedeniyle güvenlik güçlerince tanındığına işaret eden İçişleri Bakanı Rutker Jeuken açıklamasında, "Onun hakkında çok şey biliyoruz” ifadesini kullandı. Jeuken, "Eğer terörist bir saldırı söz konusu ise bu ortaya çıkacaktır” dedi. Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre daha önce öldürmeye teşebbüsten yargılanan zanlı hakkında devam etmekte olan bir tecavüz davası bulunuyor. Salı günü Hollanda'da kamusal binalardaki bayrakların yarıya indirildiği duyuruldu. 

dpa, AFP / MY,ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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