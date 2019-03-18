 Utrecht saldırısının nedeni araştırılıyor | AVRUPA | DW | 19.03.2019

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AVRUPA

Utrecht saldırısının nedeni araştırılıyor

Utrecht kentinde bir tramvayda üç kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırı soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı. Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Hollanda polisi Utrecht'te üç kişinin öldüğü tramvaydaki silahlı saldırıya karıştığı şüphesiyle bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin olay ile ilgisi konusunda ise ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Tramvaydaki silahlı saldırının 37 yaşındaki Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış saatler süren operasyonun ardından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Olay hakkındaki soruşturma sürerken, zanlının 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı neden gerçekleştiriği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Polis soruşturmada terör saldırısı ve kişisel hesaplaşma dahil bütün seçeneklerin üzerinde durulduğunu açıkladı.

Zanlının daha önce başka suçlar nedeniyle de sabıkası olduğu bildirildi. Tanış'ın önceki fiilleri nedeniyle güvenlik güçlerince tanındığına işaret eden İçişleri Bakanı Rutker Jeuken açıklamasında, "Onun hakkında çok şey biliyoruz” ifadesini kullandı. Jeuken, "Eğer terörist bir saldırı söz konusu ise bu ortaya çıkacaktır” dedi. Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre daha önce öldürmeye teşebbüsten yargılanan zanlı hakkında devam etmekte olan bir tecavüz davası bulunuyor. 

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Hollanda’da silahlı saldırı

Hollanda'da bayraklar yarıya indi

Salı günü Hollanda'da kamusal binalardaki bayrakların yarıya indirildiği duyruldu. Saldırıda hayatını kaybedenler için bugün Hollanda parlamentosunda bir anma düzenleneceği bildirildi.

dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Hollanda polisi Türk şüpheliyi yakaladı

Hollanda'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis 37 yaşındaki Gökmen Tanış'ı yakaladı. Olayda üç kişi yaşamını yitirdi. Beş kişi de yaralı. (18.03.2019)  

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Hollanda’da silahlı saldırı  

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