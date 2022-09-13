Usta yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Fransız sinemasının önemli isimlerinden yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Godard'ın Salı günü İsviçre'de yaşamını yitirdiğini duyurdu. 60'dan fazla filme imza atan Godard, kuşaklar boyunca sinemacıları etkileyen Fransız Yeni Dalga (Nouvelle Vogue) akımının en önemli temsilcileri arasında sayılıyordu.

1960'lı yıllarda Eric Rohmer, Jacques Rivette, François Truffaut, Claude Chabrol gibi yönetmenlerle birlikte Fransız Yeni Dalga akımını oluşturan Godard, filmlerinde sinemanın geleneksel anlatım tarzını yıkan bir dil kullandı.

Senaryoyu gereksiz gördü

Godard kendi sinemasını şu sözlerle tanımlamıştı: "Bir caz müzisyeni gibi film yaptım: Bir konu seçersin, oynarsın, doğaçlama yaparsın ve bir şekilde her şey yoluna girer."

Serseri Aşıklar'da Jean Paul Belmondo ve Jean Seberg Fotoğraf: picture alliance

Godard'ın ilk adını duyurduğu filmlerden olan ve başrollerinde Jean-Paul Belmondo ve Jean Seberg'in oynadığı Serseri Aşıklar'da (A Bout de Souffle) kameraman olarak çalışan Raoul Coutard Godard'ı şu sözlerle anlatmıştı: "Paris'te bir söylenti yayılmıştı, herkesten farklı bir şekilde çalışan bir çılgın bir film çekiyor."

Senaryoyu gereksiz gören Godard, geleneksel kurgu tekniklerini bir kenara bırakarak, bir sahneden başka bir sahneye atlayan filmlerle izleyiciyi hem şaşırtmayı hem de kendisine hayran bırakmayı başardı.

Godard, Serseri Aşıklar'ın yanı sıra Kadın Kadındır (Une femme est une femme), Nefret (Le Mépris), Evli Bir Kadın (Une Femme Mariée), Haftasonu (Weekend) gibi filmlerle sinema tarihine adını yazdıran bir yönetmen oldu.

Godard'ın yönetmenliğini yaptığı Haftasonu filminden bir sahne Fotoğraf: Everett Collection/picture alliance

Usta yönetmen, Jean Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Alain Delon, Michel Piccoli, Yves Montand, Gerard Depardieu gibi Juliette Binoche ünlü oyuncularla çalıştı.

Sinemaya 1954 yılında adım attı

3 Aralık 1930'da Fransa'nın başkenti Paris'te varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası İsviçreli olan Godard'ın çocukluğu İsviçre'de geçti. Sorbonne Üniversitesi'nde etnoloji okumaya başlayan Godard'ın sinema daha çok ilgisini çekiyordu. Daha öğrenciyken, daha sonra Fransız sinemasının önemli isimleri arasında sayılacak François Truffaut, Eric Rohmer ve Claude Chabrol ile arkadaşlık kurdu. Bu isimlerin tümü Paris'te yayımlanan sinema dergisinde Cahiers du Cinéma'da film eleştirmeni olarak çalışıyordu.

Jean-Luc Godard ve eşi Fransız aktris Anna Karina (1965) Fotoğraf: Mario Torrisi/AP Photo/picture alliance

İlk filmi bir baraj projesi üzerine belgesel olan Opération Béton'u 1954 yılında çeken Godard, 1970'lerde sinemaya ara verdi. 1980'lerde sinemaya yeniden dönen Godard'ın son dönem filmleri daha deneysel olarak değerlendirildi.

Godard, film festivallerinden uzak durmayı tercih etmesine rağmen, filmleri birçok festivalde gösterildi, çok sayıda ödüle layık görüldü.

DW, AFP, dpa/JD, EC