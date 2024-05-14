Usta sanatçı Ayten Gökçer'e veda

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden Ayten Gökçer, hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.

Gökçer yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına, 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Gökçer'in ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Başımız sağ olsun... Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Gökçer'in ölüm haberi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da X hesabından yayımladığı taziye mesajında "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer'in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Ayten Gökçer 1940 yılında İstanbul'da doğdu. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren oyuncu, 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçıları kadrosunda yerini aldı. Sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" adlı filmle başladı. 1988 yılında "devlet sanatçısı" ünvanının sahibi olan Gökçer, aralarında "Yedi Kocalı Hürmüz", "Yılan Hikayesi" ve "İstanbul Kırmızısı" gibi yapımların bulunduğu tiyatro oyunu, dizi ve filmlerde aldığı rollerle tanınıyordu.

1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile evlenen Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında bir kızı var.

DW,ANKA/CÖ,JD

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