Ursula von der Leyen'in ilk durağı Etiyopya

Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Aralık'ta görevi devralan yeni Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bu unvanla ilk dış ziyareti için seçtiği Etiyopya'ya gitti. Başkent Addis Ababa'da Afrika Birliği'nin merkezini ziyaret eden Von der Leyen, burada Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la görüştü.

AB'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde öne çıkan konulardan biri olan Akdeniz üzerinden göç konusunda konuşan AB Komisyonu Başkanı, düzensiz göçün dizginlenmesi ve güvenliğin artırılmasına yönelik bir dizi mesajlar verdi.

Von der Leyen, "Birlik olmamız kıtalarımızı değişen bir dünyada güçlü kılacak. Afrika Birliği sırtımı yaslayabileceğim bir ortak" ifadesini kullanırken, Etiyopya ziyaretinde kıtayı şekillendiren gelişmeleri "dinlemek" istediğini kaydetti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca siyasi ve ekonomik öncelikleri de değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Afrika ülkelerini "yakın komşumuz ve en doğal ortak" sözleriyle nitelendiren Von der Leyen, Afrika Birliği ziyareti sonrası Nobel Barış Ödüllü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile de bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı, temasları sonrası Etiyopya'da 2020 yılında yapılması planlanan seçimler, sağlık sektöründeki iyileştirmeler ve istihdam için ülkeye 170 milyon euroluk bir hibe yapılacağını açıkladı.

Eritre barışına övgü

Von der Leyen, Etiyopya ve Eritre'nin on yıllar boyunca süren savaşı sonlandırmalarına da övgülerde bulundu. Komisyon Başkanı, "Eritre ile barış süreci tüm dünyanın dikkatini Etiyopya'ya çevirmesini sağladı" şeklinde konuştu.

Etiyopya'nın bir kadın cumhurbaşkanı seçmesi ve kabinede kadın erkek dengesi yakalanmasını da olumlu sözlerle değerlendiren von der Leyen, ülkenin tüm kıtaya umut aşıladığının altını çizdi.

Von der Leyen, Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile görüştü

Düzensiz göç meselesi

AB'nin Afrika ülkeleri ile ilişkisinde, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenler en önemli meselelerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle göçmen teknelerinin Akdeniz'de batması ile yaşanan can kayıpları ve Avrupa kıyılarına ulaşan teknelerin limanlara yanaşmasına izin verilmeyerek göçmenlerin hayati tehlikeye itilmesi, hem kamuoyu hem de insan hakları örgütleri nezdinde sürekli tartışılıyor.

Sadece bu hafta, Afrikalı göçmenleri taşırken Moritanya açıklarında alabora olan bir teknede en az 62 kişi hayatını kaybetti.

AB üyesi devletler arasında göç dalgasına nasıl müdahale edileceği konusunda görüş ayrılıkları ve çatlaklar artarken, göç veren ülkelere yatırımı artırma ile Ege Denizi'ndeki Frontex benzeri bir oluşumu Akdeniz'de de görevlendirme gibi tercihler çözüm seçenekleri arasında tartışılıyor.

DW,AFP,dpa / ÇÖ,ET

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