 Ursula von der Leyen′in ilk durağı Etiyopya | AVRUPA | DW | 07.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Ursula von der Leyen'in ilk durağı Etiyopya

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu unvanla ilk dış ziyareti için Etiyopya'da. Afrika Birliği'nin merkezini ziyaret eden Leyen, Birliğin Komisyon Başkanı Musa Faki Mahamat'la bir araya geldi.

Ursula von der Leyen, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile bir araya geldi

Ursula von der Leyen, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile bir araya geldi

Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Aralık'ta görevi devralan yeni Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bu unvanla ilk dış ziyareti için seçtiği Etiyopya'ya gitti. Başkent Addis Ababa'da Afrika Birliği'nin merkezini ziyaret eden Von der Leyen, burada Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la görüştü.

Önerdiğimiz linkler

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni AB Komisyonu resmen göreve başladı. Yeni AB Komisyonu’nun hedeflerini ve ele alacağı önemli konuları derledik. (01.12.2019)

Alman gazetelerinde, Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni AB Komisyonu’nun Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasına ilişkin yorumlar öne çıkıyor. (28.11.2019)

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın aday gösterdiği üç ismin reddedilmesinin ardından belirlenen yeni komisyon üyeleri Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Komisyon çalışmalarına 1 Aralık’ta başlayacak. (27.11.2019)

Ursula von der Leyen, Avrupa’nın kendi çıkarlarını korumak için askeri yetkinliğini güçlendirmek ve "gücün dilini kullanmayı öğrenmek zorunda" olduğunu söyledi. (08.11.2019)

AB'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde öne çıkan konulardan biri olan Akdeniz üzerinden göç konusunda konuşan AB Komisyonu Başkanı, düzensiz göçün dizginlenmesi ve güvenliğin artırılmasına yönelik bir dizi mesajlar verdi.

Von der Leyen, "Birlik olmamız kıtalarımızı değişen bir dünyada güçlü kılacak. Afrika Birliği sırtımı yaslayabileceğim bir ortak" ifadesini kullanırken, Etiyopya ziyaretinde kıtayı şekillendiren gelişmeleri "dinlemek" istediğini kaydetti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca siyasi ve ekonomik öncelikleri de değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Afrika ülkelerini "yakın komşumuz ve en doğal ortak" sözleriyle nitelendiren Von der Leyen, Afrika Birliği ziyareti sonrası Nobel Barış Ödüllü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile de bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı, temasları sonrası Etiyopya'da 2020 yılında yapılması planlanan seçimler, sağlık sektöründeki iyileştirmeler ve istihdam için ülkeye 170 milyon euroluk bir hibe yapılacağını açıkladı.

Eritre barışına övgü

Von der Leyen, Etiyopya ve Eritre'nin on yıllar boyunca süren savaşı sonlandırmalarına da övgülerde bulundu. Komisyon Başkanı, "Eritre ile barış süreci tüm dünyanın dikkatini Etiyopya'ya çevirmesini sağladı" şeklinde konuştu.

Etiyopya'nın bir kadın cumhurbaşkanı seçmesi ve kabinede kadın erkek dengesi yakalanmasını da olumlu sözlerle değerlendiren von der Leyen, ülkenin tüm kıtaya umut aşıladığının altını çizdi.

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin (li.) und die Staatspräsidentin von Äthiopien Sahle Worke Zewde beim Empfang im Präsidentenpalast in Addis Abeba

Von der Leyen, Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile görüştü

Düzensiz göç meselesi

AB'nin Afrika ülkeleri ile ilişkisinde, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenler en önemli meselelerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle göçmen teknelerinin Akdeniz'de batması ile yaşanan can kayıpları ve Avrupa kıyılarına ulaşan teknelerin limanlara yanaşmasına izin verilmeyerek göçmenlerin hayati tehlikeye itilmesi, hem kamuoyu hem de insan hakları örgütleri nezdinde sürekli tartışılıyor.

Sadece bu hafta, Afrikalı göçmenleri taşırken Moritanya açıklarında alabora olan bir teknede en az 62 kişi hayatını kaybetti.

AB üyesi devletler arasında göç dalgasına nasıl müdahale edileceği konusunda görüş ayrılıkları ve çatlaklar artarken, göç veren ülkelere yatırımı artırma ile Ege Denizi'ndeki Frontex benzeri bir oluşumu Akdeniz'de de görevlendirme gibi tercihler çözüm seçenekleri arasında tartışılıyor.

DW,AFP,dpa / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Neue EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen - Jubiläumsfeiern zum Amtsantritt

Yeni AB Komisyonu resmen göreve başladı 01.12.2019

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni AB Komisyonu resmen göreve başladı. Yeni AB Komisyonu’nun hedeflerini ve ele alacağı önemli konuları derledik.

Sitzung Europäisches Parlament - Wahl EU-Kommission Ursula von der Leyen

Avrupa Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı 27.11.2019

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın aday gösterdiği üç ismin reddedilmesinin ardından belirlenen yeni komisyon üyeleri Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Komisyon çalışmalarına 1 Aralık’ta başlayacak.

AUSSCHNITT Mittelmeer vor Malta | Flüchtlung und Rettungsring, bei Rettungsschiff Sea-Watch 3

Akdeniz'de göç faciası 27.08.2019

Libya'dan Avrupa kıyılarına doğru hareket eden göçmen teknesi battı, en az 40 kişi öldü ya da denizde kayboldu. Akdeniz'deki göç yolunda bu yıl ölenlerin sayısının 900'e yaklaştığı bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB heyeti: Mülteci mutabakatındaki taahhütlere bağlı kalacağız

Ankara’da temaslarda bulunan Avrupa Birliği heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Yapılan açıklamada, AB’nin mülteci mutabakatından doğan yükümlülüklerine bağlı kalacağı vurgulandı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  