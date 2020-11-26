 UNICEF′ten okulların kapatılmasına eleştiri | DÜNYA | DW | 08.12.2020

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DÜNYA

UNICEF'ten okulların kapatılmasına eleştiri

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında okul çağındaki 320 milyon çocuk ve gencin eve kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken UNICEF, koronavirüsün okullarda daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

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BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüsle mücadele kapsamında okulların kapatılması nedeniyle 1 Aralık itibarıyla 320 milyon çocuğun eve kapandığını bildirdi. Bu sayının dünya çapında okul çağındaki beş çocuktan biri anlamına geldiği kaydedildi.

Okula gidemeyen çocuk ve genç sayısının 1 Kasım'a göre 90 milyon kişi arttığına işaret eden UNICEF, okulların kapatılmasının öğrenmeye çok olumsuz etkileri bulunduğunu, ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel durumlarının da olumsuz etkilendiğini vurguladı.

"İlk değil son çare olmalı"

UNICEF'in eğitimden sorumlu direktörü Robert Jenkins, okulların pandeminin ana nedeni olmadığının kanıtlandığına dikkat çekerek "Buna rağmen hükümetlerin okulların kapatılması önlemine son değil, ilk çare olarak başvurduklarını görüyoruz. Bu, alarm verici bir eğilim" diye konuştu.

Okul kapatma önlemlerinin bölge bölge değil, ülke çapında yürürlüğe sokulmasını eleştiren Jenkins, okulların açık tutulmasının avantajlarının, kapatılmasına göre çok daha ağır bastığına işaret ederek "Okulların ülke çapında kapatılmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı. Okulları koronavirüs hastalığına karşı korumak için önlemler alınmalı" dedi.

Okulların koronavirüs yayılma hızını artırdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurgulayan Jenkins, hükümetlerden okulların yeniden açılmasına öncelik vermelerini ve bunun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mümkün olan her tür önlemin alınmasını istedi.

dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle hareketliliğin azaldığı uyarısı yaparak yetişkinlerin haftada 2,5-5 saat, çocuk ve gençlerin günde bir saat fiziksel aktiviteye ihtiyacı bulunduğunu hatırlattı.  

Araştırma: Pandemi ile çocukların hayat memnuniyeti azaldı

Almanya, Lüksemburg, İsviçre ve Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre, pandemi öncesinde hayatından memnun olduğu söyleyen çocukların oranı yüzde 95'ten fazlayken, pandemi ile birlikte bu oran yüzde 53'e düştü.  

UNICEF: 150 milyon çocuk daha yoksullaştı

UNICEF ve Save the Children yardım örgütlerinin raporuna göre, pandemi nedeniyle 150 milyon çocuk daha yoksullaştı. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı 1 milyar 200 milyona yükseldi.  

UNICEF: 463 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı

UNICEF, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılması nedeniyle dünyada yaklaşık 463 milyon öğrencinin eğitim alamadığını belirterek, hükümetlere okulların açılmasının öncelikli olması çağrısında bulundu.  

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