UNICEF’ten kızamık aşısı uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre, dünya çapında görülen kızamık vakaları bir önceki yıla oranla yüzde 300 arttı. UNICEF'in son raporuna göre, dünya çapında görülen kızamık salgınlarının nedeni geçen sekiz yılda her yıl yaklaşık 20 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmaması. UNICEF bu nedenle aşılanmayan çocukların sayısında büyük bir artış kaydedildiğine dikkat çekti. UNICEF kızamık hastalığından etkili koruma için iki doz aşı uygulanması gerektiğini vurguluyor. Ancak UNICEF'in tahminlerine göre, 2010-2017 yılları arasında dünya çapında yaklaşık 169 milyon çocuğa bu iki dozun ilk dozu dahi yapılmadı.

Son olarak ABD'de, kızamık hastalığına yakalananların sayısının 695 ile rekor seviyeye ulaştığı açıklanmıştı. ABD’de 2000 yılında kızamık vakalarının sayısı kayıtlara sıfır olarak geçmişti.

UNICEF raporunda 2010-2017 yıları arasında kızamık aşısının ilk dozunun uygulanmadığı yüksek gelirli on ülkeden oluşan bir listeye de yer verdi. Listenin başını ABD çekiyor. UNICEF’in verilerine göre bu dönemde ABD’de 2 milyon 593 bin çocuk kızamık aşısının ilk dozunu olmadı. Onu 600 binden fazla çocukla Fransa ve 500 binden fazla çocukla İngiltere izliyor. Almanya ise 168 bin çocukla sekizinci sırada bulunuyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Bugün şahit olduğumuz küresel kızamık salgınlarının temeli yıllar önce atıldı" dedi. Fore "Kızamık virüsü her zaman aşılanmamış çocukları bulacaktır. Bu tehlikeli, ancak önlenebilir hastalığı engelleme konusunda ciddiysek, gerek zengin gerekse yoksul ülkelerdeki her çocuğu aşılamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Küresel kızamık vakalarında yüzde 300 artış

UNICEF'in verilerine göre, 2019'un ilk üç ayında dünya çapında 110 binden fazla kızamık vakası bildirildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'lük bir artışa işaret ediyor. UNICEF’İn tahminlerine göre, kızamık yüzünden 2017 yılında çoğu çocuk yaklaşık 110 bin çocuk hayatını kaybetti. Bu ise 2016 yılındaki rakamlara göre yüzde 22'lik bir artışa işaret ediyor.

Türkiye'de durum nasıl?

2017 yılı verilerine göre Türkiye’de ilk doz kızamık aşısının uygulanma oranı yüzde 96, ikinci dozunki ise yüzde 86. Son verilere göre yüksek gelirli ülkelerde ilk doz kızamık aşısının uygulanma oranı yüzde 94, ikinci dozunki ise yüzde 91. Söz konusu oranlar Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine dayanıyor.

DSÖ'nün verilerine göre, 2017 yılında Türkiye'de 69 kızamık vakası kayıtlara geçti. Verilere göre 2018 yılında ise Türkiye'de kayıtlara geçen kızamık vakalarının sayısı 568'e yükseldi.

"Koruma için iki doz aşı gerekli"

UNICEF'in verdiği bilgilere göre, kızamık hastalığına karşı etkili bir koruma sağlanması için iki doz aşı uygulanması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı hastalıklara karşı toplumun kritik bir oranının aşılanması durumunu tanımlayan "toplum bağışıklığı"nın sağlanabilmesi için ise yüzde 95 oranında aşılama gerektiğine dikkat çekiyor.

Ancak aşıya erişim sağlanamaması, iyi işlemeyen sağlık sistemi, vurdumduymazlık ya da aşı karşıtlığı gibi farklı nedenlerden dolayı 2017'de ilk doz aşının uygulanma oranının dünya çapında yüzde 85'te kaldığı belirtildi. Nüfus artışına rağmen son on yılda bu oranın oldukça sabit kaldığı kaydedilirken, ikinci aşının uygulanma oranının ise sadece yüzde 67'de kaldığı vurgulandı.

DW,AFP/BW/BK

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