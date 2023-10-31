UNICEF'ten Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki

UNICEF Genel Direktörü Russell, Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi. Filistin Kızılayı, Gazze'ye yardım yüklü 26 tır daha ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları görüşmek üzere acil olarak toplandı. Oturumda, Gazze Şeridi'ndeki insani durum da gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Catherine Russell, bölgede yaşanan çatışmaların en fazla çocukları etkilediğine dikkat çekti. Russell, "Gazze'de her gün 420'den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor, bu bizi derinden sarsması gereken bir sayı" şeklinde konuştu. İsrail'de de Filistin bölgelerinde de çocukların "bütün hayatları boyunca sürebilecek, korkunç bir travma" yaşadığını vurgulayan Russell, bölgedeki altyapının durumuna ilişkin bilgi de verdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonucunda bölgedeki 35 hastaneden 12'sinin faaliyet gösteremez hâle geldiğini belirten Russell, en az 221 okulun ve 177 binden fazla konutun hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.

Su sıkıntısı yaşanıyor

UNICEF Genel Direktörü, Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısının sivil halkın suya erişimini de olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Russell, "Sadece bir tuzlu su arıtma tesisi yüzde 5 kapasite ile çalışıyor, diğer altı arıtma tesisi ise Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve elektrik yetersizliği nedeniyle şu anda faaliyet dışı" şeklinde konuştu.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell Fotoğraf: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Russell, BMGK'ye taraflara uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini hatırlatacak, ateşkes ve bölgeye insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir karar tasarısını kabul etme çağrısında da bulundu. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından bu yana BMGK'de insani duruma odaklanan bir karar tasarısı kabul edilmedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de oturumda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımın genişletilmesini istedi. Lazzarini, Gazze Şeridi'ne de bir avuç konvoyun bölgede yardıma acil ihtiyaç duyan yaklaşık 2 milyon kişi için yeterli gelmeyeceğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne bugün yardım taşıyan 26 tır daha ulaştı Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua/IMAGO

Yardım yüklü 26 tır daha Gazze'ye ulaştı

Filistin Kızılayı bugün Gazze Şeridi'ne acil yardım malzemeleri taşıyan 26 tırın daha ulaştığını duyurdu. Açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçen tırların gıda ve tıbbi malzeme taşıdığı belirtildi. Kızılay, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'ye 144 tır gönderildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise toplam 143 tırın bölgeye ulaştığını bildirmişti. Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yardım için günde 100 yardım tırının gönderilmesi gerektiğini belirtiyor.

dpa, epd/JD, HT

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