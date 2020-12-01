 UNICEF′ten 2021 için ″açlık yılı″ uyarısı | DÜNYA | DW | 30.12.2020

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DÜNYA

UNICEF'ten 2021 için "açlık yılı" uyarısı

UNICEF, 2021’de dünyanın birçok bölgesinde 10 milyonu aşkın çocuğun açlık ve kıtlık sorunundan muzdarip olacağını açıkladı. Genel Direktör pandemi, iklim değişikliği ve savaşların durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Arşiv - Nijerya'da, UNICEF'e bağlı bir acil gıda yardımı merkezi

Arşiv - Nijerya'da, UNICEF'e bağlı bir acil gıda yardımı merkezi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021'in dünyanın birçok ülkesinde "açlık yılı" olacağı uyarısında bulundu.

UNICEF Almanya tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, en yeni tahminlere göre, 2021 yılında Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Sahel merkez bölgesinde 10,4 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunundan muzdarip olacağı belirtildi. Açıklamada, halihazırda ağır insani krizlerle boğuşan tüm bu ülkelerin aynı zamanda yükselen gıda güvencesizliği ve kıtlıktan muzdarip olduğu kaydedildi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, koronavirüs pandemisinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayarak, "Covid-19 savaş, doğal afet ve iklim değişikliğinin sonuçlarının mağduru olan ülkelerde halihazırda mevcut olan gıda güvencesizliğini eli kulağında bir afete dönüştürdü" değerlendirmesinde bulundu. Fore, "Uzun zamandır sofraya yiyecek bir şey koymak için mücadele vermek zorunda kalan aileler şimdi kıtlığın eşiğinde" diye konuştu.

1 milyar dolara ihtiyaç var

UNICEF açıklamasına göre örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halihazırda 5 yaş altındaki 3,3 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Güney Sudan'da ise, nüfusun yüzde 60'ına tekabül eden 7,3 milyon kişinin, 2021 yılında akut gıda güvencesizliği çekeceği kaydedildi. Sahel ülkeleri Burkina Faso, Mali ve Nijer'de de silahlı çatışmalar ve iklim değişikliğinin gıda güvencesizliğini pekiştirdiği ifade edildi.

UNICEF öte yandan, insani yardım örgütlerini ve uluslararası toplumu tüm ülke ve bölgelerde gıda ve sağlık yardımlarına erişimi sağlamaya destek olmaya çağırdı. Örgüt, çocuklar ve aileler için temiz su ve temizlik tesislerinin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. UNICEF, gelecek yıl yalnızca kriz ülkelerinde çocuklar için hayat kurtaran gıda programlarını sürdürmek için 1 milyar doları aşkın bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

KNA,epd / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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