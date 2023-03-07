UNICEF, gıda krizinin vurduğu 12 ülkede beslenme yetersizliğinden muzdarip hamile ya da emziren anne sayısının iki yılda yüzde 25 arttığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan bir rapor, dünya genelinde 1 milyardan fazla kadın ve ergenlik çağındaki genç kızın, zayıf ve kısa kalmalarına neden olan beslenme yetersizliğinin yanı sıra temel mikro besin yetersizliği ve kansızlık sorunlarından muzdarip olduğuna işaret etti.

Beslenme yetersizliğinin sadece kadınların sağlığını değil, çocuklarını da olumsuz etkilediğini vurgulayan UNICEF, "Yetersiz beslenme nesilden nesile aktarılıyor" uyarısında bulundu.

UNICEF raporunda, beslenme yetersizliğinin, yenidoğan ölümü riskini artırmasının yanı sıra fetüs gelişimine zarar verebileceği ve "çocukların beslenme, büyüme, öğrenme ve gelecekteki kazanç kapasitesi bakımından da hayat boyu etkileri" olabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, "Dünya genelinde iki yaşın altındaki 51 milyon çocuk, olması gerekenden daha çelimsiz durumda. Bu çocukların yaklaşık yarısının anne karnında ve bir çocuğun beslenme için tamamen annesine bağımlı olduğu ilk altı aylık süre içinde gelişemediğini tahmin ediyoruz" denildi.

İki yılda yüzde 25 artış

Yetersiz beslenen kadınların büyük bölümü, dünyanın en fakir bölgelerinde yaşıyor.

Normal kabul edilen kilosunun altında olan kadın ve ergenlik çağındaki genç kızların yüzde 68'i, kansızlık çekenlerinse yüzde 60'ı Güneydoğu Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaşamını sürdürüyor.

UNICEF, gıda krizi yaşanan 12 ülkede akut beslenme yetersizliğinden muzdarip olan hamile ya da emziren anne sayısının 2020 ile 2022 yılları arasında yüzde 25 arttığını tahmin ediyor. Raporda, Afganistan, Burkina Faso, Etiyopya, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Sudan, Güney Sudan, Çad and Yemen'de bu durumda olan kadınların sayısının söz konusu dönemde 5,5 milyondan 6,9 milyona yükseldiği belirtildi.

DW,AFP/CÖ,HT