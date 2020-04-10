UNICEF uyardı: Yemen’de 5 milyondan fazla çocuk tehlikede

Savaşın hüküm sürdüğü Yemen'deki insani felaketin dramatik bir noktaya ulaşması, ülkedeki 5 milyondan fazla çocuğun hayatta kalma mücadelesini daha da ağırlaştırıyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaş nedeniyle çok küçük yaşlarda hayatta kalma mücadelesi vermek durumunda kalan Yemen'deki milyonlarca çocuğun artan kolera ve akut ishal riskiyle karşı karşıya bulunduklarını, Covid-19 salgını endişesinin de giderek arttığını duyurdu.

UNICEF, Nisan ortası itibarıyla kaydedilen yoğun yağışlar sonucunda kolera ve akut ishal vakalarında artış olduğunu, Ocak ayından bu yana 331 ilçeden 290'nında kolera şüphesiyle 110 bini aşkın vakanın kayıt altına alındığını duyurdu. Bunların dörtte birini 5 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.

Covid 19 endişesi

Bugüne kadar resmi olarak tek bir koronavirüs vakası kayıtlara geçmemiş olsa da UNICEF, salgın tehlikesinin çok yüksek olduğu değerlendirmesini yapıyor. Ayrıca 5 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de insani yardımların ulaştırılmasında da büyük zorluklar yaşanıyor.

"Trajedi yaşanıyor”

UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Yemen'de, tüm dünyanın gözleri önünde, bir trajedi yaşanıyor” diye konuştu.

Ülkedeki 5 milyondan fazla çocuğun aynı anda pek çok tehdit ile karşı karşıya bulunduklarına dikkat çeken Nyanti, "Kolera vakalarındaki artış, yüksek orandaki yetersiz beslenme, aslında aşılar ile önlenebilecek salgınlar, Covid-19 nedeniyle daha da ağırlaşacak, çocuklar ve aileler üzerindeki yük daha da artacak” diye konuştu.

Son haftalarda yaşanan yoğun yağışların sel felaketine yol açtığına dikkat çeken Nyanti, bunun sonucunda zaten az sayıdaki temiz su kaynağı ve sağlık hizmetlerine de erişimin sekteye uğradığını kaydetti. Nyanti, bunun kolera ve akut ishalin daha da yaygınlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte riskleri azaltmak için aileleri hijyen ve salgınların önlenmesi konusunda bilinçlendirmeye çabaladıklarını, temiz su kaynakları için gerekli altyapı çalışmalarına da odaklanıldığını anlatan UNICEF temsilcisi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beş yıldır Yemen'de süren vahşi çatışmalar son bulmadıkça aslında önlenebilir olan bu feci salgınlar pek çok insanın ve özellikle de hassas olan çocukların hayatlarını tehdit etmeye devam edecek.”

KNA / DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe