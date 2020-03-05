 UNICEF: Suriye′de her on saatte bir çocuk ölüyor | DÜNYA | DW | 13.03.2020

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DÜNYA

UNICEF: Suriye'de her on saatte bir çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'de her on saatte bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. UNICEF'e göre, 2 milyon 800 bin Suriyeli çocuk okula gidemiyor.

Suriye'deki savaştan en çok çocuklar etkileniyor

Suriye'deki savaştan en çok çocuklar etkileniyor

Suriye'de iç savaş onuncu yılına girerken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bütün dünyaya seslenerek, Suriyeli çocukları yalnız bırakmamalarını talep etti. Her on saatte bir Suriyeli çocuğun savaşın sonucu olarak yaşamını yitirdiğini kaydeden UNICEF, tüm dünyadaki hükümetleri ve kamuoyunu Suriyeli çocukları unutmamaya davet etti.

UNICEF'in rakamlarına göre, 2 milyon 800 bin Suriyeli çocuk okula gitmiyor, büyük bir kısmı ise hayatında hiç ders görmedi. UNICEF'in Almanya Başkanı Christian Schneider, "İnsanı yardım savaşları sonlandıramıyor, ancak toplumun en zayıf halkası olan çocukların acısını biraz olsun azaltıyor" diye konuştu ve yardımın aslında insanlığın bir şartı olduğunu hatırlattı.

  • Syrien Idlib | Kind beobachtet wie Familienmitglieder habgüter von einem LKW Laden (Getty Images/AFP/A. Watad)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Aileler çatışmalardan kaçıyor

    Suriye birlikleri, ülkenin son isyan kalesinde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki süregelen şiddeti ve insanların yerinden edilmesini Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “21'inci yüzyılın en büyük insani felaketi olarak” adlandırdı. Çocuklar ise bu felaketten en çok etkilenenler.

  • Syrien Flucht aus Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük göç hareketi

    Son üç ayda neredeyse 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, Birleşmiş Milletler sözcüsü bu sayının yüzde 80'ini kadınlar ve çocuklar oluşturduğunu söylüyor. Sadece Şubat ayında 300 bin kişi yerinden edildi. Bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük sivil göç hareketini yarattığı belirtiliyor.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/H. Harrat )

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Öldürücü soğuklar

    Türkiye sınırında karlar altındaki mülteci kamplarında öldürücü soğuklar ve kötü hayat koşulları yedi çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Çocuklara yardım örgütü Save The Children, ailelerin ısınabilmek için ne bulursa yaktığını belirtirken örgüt ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

  • Türkei Grenze zu Syrien (picture-alliance/AA/C. Genco)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Operasyonlar devam ediyor

    Türk askeri birlikleri, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordularının bölgeyi ele geçirmek amacıyla operasyonlarını artırmasıyla çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeye doğru harekete geçti. 13 Türk askerinin bölgede yaşamını yitirmesinin ardından, ateşkesi sağlamak için atılan diplomatik adımlar hız kesti.

  • Syrien Flucht aus Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Varış yeri olmayan yolculuk

    Esad’ın, Halep kentine kadar uzayan stratejik önemdeki M5 karayolunu geri almak için düzenlediği saldırılar uzun zamandır planlanıyordu. Rusya’nın, Suriye güçlerine bu güzergahdaki kentlerin ele geçirilmesine yardım etmesinin ardından batı Halep’teki çatışma 43 binden fazla insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçmesine neden oldu.

  • Syrian, Russian airstrikes kill 17 civilians in Idlib (picture-alliance/AA/I. Dervis)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Hedef gözetilmeden düzenlenen saldırılar

    Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Rupert Colville, Rusya ve Suriye ordularının kamplara, hastahanelere ve okullara yaptığı saldırıların hepsinin kaza eseri olamayacağı görüşünde. BM'nin verilerine göre bu yılın başından beri bölgede 299 kişi hayatını kaybetti ve can kayıplarının yüzde 93’üne Suriye hükümeti ve müttefiklerinin düzenlediği saldırılar yol açtı.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Güvenlik arayışı

    BM Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bölgede hiçbir evin artık güvende olmadığını ve kampların da çatışmalardan kaçan binlerce insan için yeterli olmadığını söyledi. Birçok kişi, başka yerlerde şansını denemek için kampları terk ediyor. Bachelet, sivillerin kaçabilmeleri için insani koridorlar oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Gidebilecekleri bir yer yok

    Türkiye’de halihazırda 3 buçuk milyon Suriyeli yaşıyor ve Türkiye, Suriye’den yeni bir göç dalgasını engellemek için sınırları kapattı. Bu durumda İdlib halkının gidebileceği bir yer yok ve kaçanların 500 bini çocuk.


Savaş onuncu yılında

Suriye'de 15 Mart 2011 yılında başlayan hükümet karşıtı barışçıl gösteriler bir kaç ay zarfında ülkede bir iç savaşa dönüştü. İran ve Rusya, Şam yönetimini askeri açıdan destekleyerek Beşar Esad'ın iktidarda kalmasını sağlarken, diğer yandan IŞİD'İn hilafet ilanıyla birlikte kurulan koalisyon çerçevesinde Batılı devletler de savaşa müdahil oldu.

IŞİD ile mücadelede başarı kaydedilirken, Şam yönetimi, geçen yıl ülkedeki cihatçı grupların son kalesi sayılan İdlib'e yönelik harekat başlattı. Rusya'nın verdiği hava desteğiyle Esad yönetimi pek çok bölgeyi geri alırken, çatışmalar İdlib ve çevresinde devam ediyor. Son aylarda şiddetlenen çatışmalar üzerine yaklaşık bir milyon Suriyelinin Türkiye sınırına doğru hareket ettiği bildiriliyor. Suriye'de UNICEF'e göre yerinden yurdundan edilenlerin yüzde 60'ını cepheler arasında kalmış, "şiddete, evsizliğe ve yokluğa mahkum edilmiş" çocuklar oluşturuyor.

Türkiye'nin Suriye'de 12 gözlem noktası bulunuyor. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de 28 Şubat'da düzenlenen saldırıda 34 Türk askeri hayatını kaybetmişti.

dpa/ ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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