 UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor | DÜNYA | DW | 23.08.2018

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DÜNYA

UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor

UNICEF Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingya çocuğun düzenli eğitim alma imkanı olmadığı uyarısını yaptı. 14 yaşından küçükler için eğitim planı büyükler için ise okul bulunmuyor.

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge Flüchtlingslager Kinder (Reuters/M. Djurica)

UNICEF Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingya çocuğun düzenli eğitim alma imkanı olmadığı uyarısını yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingya çocuğun düzenli eğitim imkanı olmadığı konusunda uyardı.

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge im Camp Cox's Bazar (Reuters/C. McNaughton)

UNICEF’in Bangladeş Sorumlusu Edouard Beigbeder “Eğitime hemen yatırım yapmazsak kayıp bir Rohingya çocukları kuşağı yetiştirme tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Beigbeder bu nedenle günün birinde doğdukları yere geri dönebilseler bile söz konusu olanın bu çocukların geleceği olduğuna dikkat çekti.

Bangladeş'te şu anda bir milyondan fazla Rohingya mültecisi yaşıyor.

Bangladesch | Kinder in Rohingya-Flüchtlingslagern (DW/ P. Vishwanathan)

UNICEF'in eğitim konusunda yaşanan kriz için öngördüğü yaklaşık 24 milyon dolarlık bütçenin sadece yarısının bulunduğuna dikkat çekildi.

14 yaşına kadar olan 140 bin çocuk için eğitim merkezi bulunduğu ancak halen bir eğitim planı olmadığı belirtiliyor. Yeterli okul binası ve 14 yaşından büyükler için eğitim imkanı da bulunmuyor.

Bangladesch, Rohingya Kinder erhalten eine Ausbildung in CFS (DW/A.Islam)

Myanmar'da yaşayan Müslüman Rohingya azınlığa mensup yaklaşık 700 bin kişi, geçen yıl Ağustos ayında karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e kaçmıştı.

Mülteci kamplarına sığınan Rohingyalar, Myanmar ordusu askerlerinin saldırı düzenledikleri köylerde yaşayanları öldürdüklerini, tecavüz ettiklerini ve kundakladıklarını aktarmıştı.

Bangladesch Überschwemmungen Flüchtlinge (Reuters/D. Siddiqui)

DW,dpa,epd/BW, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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