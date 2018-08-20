UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle dönüşüyor

UNICEF Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingya çocuğun düzenli eğitim alma imkanı olmadığı uyarısını yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingya çocuğun düzenli eğitim imkanı olmadığı konusunda uyardı.

UNICEF’in Bangladeş Sorumlusu Edouard Beigbeder “Eğitime hemen yatırım yapmazsak kayıp bir Rohingya çocukları kuşağı yetiştirme tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Beigbeder bu nedenle günün birinde doğdukları yere geri dönebilseler bile söz konusu olanın bu çocukların geleceği olduğuna dikkat çekti.

Bangladeş'te şu anda bir milyondan fazla Rohingya mültecisi yaşıyor.

UNICEF'in eğitim konusunda yaşanan kriz için öngördüğü yaklaşık 24 milyon dolarlık bütçenin sadece yarısının bulunduğuna dikkat çekildi.

14 yaşına kadar olan 140 bin çocuk için eğitim merkezi bulunduğu ancak halen bir eğitim planı olmadığı belirtiliyor. Yeterli okul binası ve 14 yaşından büyükler için eğitim imkanı da bulunmuyor.

Myanmar'da yaşayan Müslüman Rohingya azınlığa mensup yaklaşık 700 bin kişi, geçen yıl Ağustos ayında karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e kaçmıştı.

Mülteci kamplarına sığınan Rohingyalar, Myanmar ordusu askerlerinin saldırı düzenledikleri köylerde yaşayanları öldürdüklerini, tecavüz ettiklerini ve kundakladıklarını aktarmıştı.

DW,dpa,epd/BW, GA

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