UNICEF: İklim değişikliğinin yükü çocukların omuzlarında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bugün açıkladığı Çocukların İklim Risk Endeksi (CCRI) raporunda, iklim değişikliğinin savunmasız olan çocuklar için "büyük risk” oluşturduğu konusunda uyardı.

UNICEF'in ilk kez iklim değişikliğinin çocuklara etkisini mercek altına aldığı ve 163 ülkeden toplanan verilerin analiz edildiği rapor, "İklim krizi bir çocuk hakları krizidir” başlığını taşıyor.

Raporda, 33 ülkede sayıları bir milyara ulaşan çocukların, yani dünyadaki çocukların neredeyse yarısının "yüksek risk grubunda” yer aldığına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte UNICEF, bu çocukların yaşadıkları ülkelerin, aslında iklim değişikliğinde, sera gazı emisyonunda, en az sorumluluğu bulunan ülkeler olduğunun altını çiziyor.

CCRI raporunda ayrıca dünya genelindeki çocukların neredeyse yarısının sel, kuraklık ve sıcak hava dalgası gibi "yüksek iklim riski” oluşturan tehlikelerle karşı karşıya bulunduğu belirtiliyor.

Çocukların hayatı için tehdit haline gelen risklerin iklim değişikliğinin etkileri hızlandıkça daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Ayrıca 920 milyon çocuğun su kıtlığı, 820 milyon çocuğun yüksek hava sıcaklığı, 400 milyon çocuğun kasırga, 330 milyon çocuğun da sel felaketi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu aktarılıyor.

İklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıklara da ivme kazandırdığına işaret edilen raporda özellikle sıtma ve sivrisineklerin bulaştırdığı dang hummasındaki artışa dikkat çekiliyor.

"Orta riskli” ülkeler arasında bulunan Türkiye, raporda 163 arasında 97'nci sırada yer alıyor.

Hükümetlere çağrı

UNICEF bu endişe verici bulgular ışığında hükümetlere iklim değişikliği ile daha kararlı mücadele sergilenmesi çağrısını yaparken, ivedilikle sera gazı emisyonlarının düşürülmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Çevrinin korunmasına yönelik eğitime, özellikle de gençlerde bu konuda daha güçlü farkındalık yaratılmasına daha büyük yatırımlar yapılması gerektiğine işaret eden UNICEF ayrıca raporunda çocukların iklim ile ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

"Dehşet verici”

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, raporla birlikte ilk kez iklim değişikliğinin çocuklara etkilerine ilişkin kapsamlı veriler ortaya konduğunu işaret ederek, "ortaya çıkan resim hayal edilemeyecek kadar dehşet verici” diye konuştu.

İstisnasız her çocuğun hayatının iklim değişikliğinden etkileneceğine dikkat çeken Fore, iklim ve çevre kaynaklı şokların, çocuk haklarını batlaladığını hatta yaşama hakkını bile etkilediğini kaydetti.

Fore, "iklim değişikliği son derece adaletsiz. Artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuk sorumlu olmasa da, en yüksek maliyeti onlar ödeyecek” diye konuştu.

AFP, dpa/ DA, JD

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