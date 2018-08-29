 UNICEF: Gençlerin yarısı okulda şiddet görüyor | YAŞAM | DW | 06.09.2018

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YAŞAM

UNICEF: Gençlerin yarısı okulda şiddet görüyor

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıkladığı rapora göre dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her iki gençten biri okul ya da okul çevresinde şiddete maruz kalıyor.

UNICEF, 13-15 yaş arasındaki gençlerin yarısının okulda şiddete uğradığını açıkladı

UNICEF, 13-15 yaş arasındaki gençlerin yarısının okulda şiddete uğradığını açıkladı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelinde okullarda çocuk ve gençlere yönelik şiddetle ilgili raporunu açıkladı. New York'ta açıklanan rapora göre dünya genelinde okulda şiddet yaşayan çocukların sayısı 150 milyon. UNICEF raporunda, dünyada yaşları 13 ila 15 arasındaki her iki gençten birinin geçen ay okul ya da okul yakınlarında mobbinge maruz kaldığı ya da geçen yıl bir kavgaya karıştığı belirtildi. 

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Dünyada milyonlarca çocuk 20 yıl öncesine kıyasla çok daha zor ve tehlikeli şartlarda yaşıyor. UNICEF'e göre, okula giden çocukların sayısı azalırken, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı artışta. (20.11.2017)

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında, piknikten dönen öğrencileri taşıyan okul otobüsü vuruldu. Saldırıda en az 29 çocuk hayatını kaybetti. (09.08.2018)

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir lisedeki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, olayla ilgili yaptığı açıklamada okulların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti. (18.05.2018)

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore raporun tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, hem zengin, hem de yoksul ülkelerde öğrencilerin öğrenme süreçleri ve refahlarının şiddet nedeniyle olumsuz etkilendiğini söyledi. "Eğitim barışcıl bir toplumların anahtarı" diyen Fore, buna rağmen okulların milyonlarca kız ve erkek çocuğu için dünya genelinde güvenli bir yer olmadığına işaret etti.

UNICEF temsilcisi, her gün öğrencilerin mobbing, cinsel taciz ve silahlı şiddet tehdidiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, bu durumun gençlerin eğitimine zarar verdiğini söyledi. Fore, "Bu kısa vadede öğrenmeye engel oluyor. Uzun vadede ise depresyon, korkular ve hatta intihara yol açabiliyor" dedi.

UNICEF raporuna göre dünya genelinde 13-15 yaşları arasındaki öğrencilerin yaklaşık üçte biri aşağılanma, tehdit, dışlanma, psikolojik şiddet gibi mobbing davranışına maruz kaldığını belirtiyor. Raporda 39 gelişmiş ülkede yaşayan her on gençten üçünün okul arkadaşına mobbing yaptığını kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Okulda fiziki ceza

Okullarda döverek cezalandırmanın tamamen yasak olmadığı ülkelerde okula giden ve okulda bunu yaşayan çocukların sayısı 720 milyon. Erkek çocukları okullarda ağırlıklı olarak bedensel şiddete maruz kalırken, kız çocukları ise daha çok psikolojik şiddettin kurbanı oluyor.

UNICEF okullarda silah ya da bıçakla şiddet yüzünden çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğine de dikkat çekti. Raporda okulların saldırılarda hedef alındığı vurgulandı. Kongo'da geçen yıl okullara 400, Suriye'de 67, Güney Sudan'da 26, Yemen'de ise 20 saldırı düzenlendi.

UNICEF raporunda okullarda şiddetin engellenmesi için koruyucu önlemlerin alınmasının yanı sıra öğrencileri koruyacak yasaların çıkarılması, okullara güvenlik için yatırım yapılması da istendi.

dpa,epd/HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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