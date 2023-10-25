Unicef: Gazze'de 2 bin 630 çocuk öldürüldü

Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısı her geçen gün artıyor. İsrail'in saldırılarında şimdiye dek 2 bin 360 çocuğun öldüğünü bildiren Unicef ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 2 bin 360 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Unicef'ten Çarşamba sabahı yapılan açıklamada 5 bin 364 çocuğun da yaralandığı bildirildi. Verilere ilişkin kaynak belirtmeyen Unicef, bölgeden gelen haberlere atıfta bulundu.

Unicef Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, "Çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, kaçırılması, hastane ve okullara yapılan saldırılar, insani yardım erişiminin engellenmesi çocuk haklarının ağır bir şekilde ihlal edilmesidir" dedi.

"Amansız saldırılar" ifadesine yer verilen açıklamada Unicef tarafları ateşkese çağırarak, insani erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Unicef açıklamasında 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun önemli bir kısmının akut su sıkıntısı çektiğini, bu durumun özellikle çocuklar için ciddi sonuçlar doğurduğuna vurgu yapıldı.

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Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas 7 Ekim'de İsrail'de sivillere yönelik bir katliam gerçekleştirmişti. İsrail kaynakları katliamda ve takip eden günlerde İsrail'de bin 400'den fazla kişinin Hamas tarafından öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, 220'den fazla kişinin de kaçırılarak Gazze Şeridi'ne götürüldüğünü açıkladı. Hamas şimdiye kadar dört rehineyi serbest bıraktı. Hamas saldırılarının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki hedefleri bombalıyor ve ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nin kıyı bölgelerini kapsayan bir kara harekatına hazırlanıyor.

dpa/TY,EC

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