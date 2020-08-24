UNICEF: 463 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen aylarda okulların kapatılması nedeniyle dünya genelindeki öğrencilerin en az üçte birinin eğitim imkanlarından mahrum kaldığını açıkladı.

UNICEF tarafından Perşembe günü yayımlanan rapora gore, yaklaşık 463 milyon çocuk yüz yüze eğitime alternatif olarak sunulan eğitim programlarına katılamıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, çocukların "çocukların aylardır eğitim imkanlarından mahrum kalmalarının, küresel bir eğitim krizine işaret ettiğini" vurguladı. Fore, bunun "ekonomik ve sosyal etkilerinin on yıllar boyunca hissedileceğini" de sözlerine ekledi.

UNICEF, pandemi nedeniyle uygulanan ulusal ve yerel karantinalar yüzünden yaklaşık 1,5 milyar çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti.

Hükümetlere güvenli koşulların sağlanması şartıyla okulların yeniden açılmasını öncelik haline getirme çağrısında bulunan örgüt, okulların yeniden açılmasının mümkün olmadığı durumlarda da eğitim programlarının çocukların kaçırdıkları dersleri telafi edecek şekilde düzenlenmesi tavsiyesinde bulundu. Bunun yanı sıra örgüt, okulların yeniden açılmasına dair planların özellikle dezavantajlı konumdaki çocuklar için, uzaktan eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler içermesi gerektiğini belirtti. UNICEF, okulların ve eğitim sistemlerinin gelecekte yaşanabilecek muhtemel krizlerle daha iyi baş edebilecek şekilde güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

UNICEF, eğitime erişim açısından bölgeler arasında farklılıklar bulunduğuna dikkat çekti

Uzaktan eğitim konusunda bölgeler arası eşitsizlikler mevcut

Hazırlanan rapor, 100 ülkede televizyona, radyoya ve internete erişim ile okulların kapalı olduğu dönemde müfredatın bu platformlarda sunulmasına ilişkin verileri kapsıyor. Raporda, çocuklar evde yeterli teknolojiye ve uygulamalara sahip olsalar bile farklı nedenlerle uzaktan eğitim görmelerinde sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Ev ödevlerini yapma konusundaki baskı, öğrenme koşullarına uygun olmayan ortamlar veya çevrimçi teknolojileri kullanmadaki destek eksikliği uzaktan eğitimin sorunları olarak sıralandı.

UNICEF raporunda, bölgeler arasında önemli eşitsizlikler olduğu da vurgulandı. Sahra altı Afrika'daki çocukların bu süreçten en kötü etkilenen kesim olduğu ve yarısının uzaktan eğitime erişimi olmadığı belirtildi. Varlıklı olmayan ailelerden gelen ve kırsal bölgelerde yaşayan çocukların uzaktan eğitim fırsatları açısından en dezavantajlı konumda olduğu ifade edildi.

Afrika'daki çocukların durumu

Çocuk haklarını savunan örgütler ayrıca, okulların kapanmasının çocuklar üzerinde başka olumsuz etkileri olduğunu da belirterek, özellikle Afrika'daki kız çocuklarının, karantina döneminde cinsel istismara maruz kaldığını veya küçük yaşta evlendirildiklerine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika sorumlusu Matshidiso Moeti, "COVID-19'un yayılmasını engellemeye çalışırken, bir jenerasyonu kaybetmemeye de dikkat etmeliyiz" dedi.

KNA,Reuters /AI,JD

© Deutsche Welle Türkçe