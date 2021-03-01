 UNICEF: 168 milyon çocuk bir yıldır okula gidemiyor | DÜNYA | DW | 03.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

UNICEF: 168 milyon çocuk bir yıldır okula gidemiyor

UNICEF koronavirüs salgını nedeniyle dünyada 168 milyondan fazla çocuğun okullarının bir yıldır kapalı olduğunu açıkladı. Örgüt okulların kapalı kalmasının "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.

UNICEF salgın nedeniyle okula gidemeyen çocuklar için temsili sınıf oluşturdu.

UNICEF salgın nedeniyle okula gidemeyen çocuklar için temsili sınıf oluşturdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede bir yıldan beri okulların kapanması, dünya genelinde 168 milyondan fazla çocuğu etkiledi. UNICEF’e göre Mart 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında dünyadaki 14 ülkede okullar kapalı kaldı. Bu ülkelerin üçte ikisi Latin Amerika ve Karayipler'de bulunduğu, bu durumdan 98 milyona yakın çocuğun etkilendiği belirtildi.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore "Covid-19 pandemisinde bir yıl dolarken, kapanma kararlarının küresel düzeyde eğitimde yarattığı felakete" dikkat çekerek, "Her geçen gün ile yüz yüze eğitime erişimi olmayan çocuklar daha da gerilere düşüyor ve en dezavantajlı konumda olanlar en ağır bedeli ödüyor" ifadelerini kullandı.

UNICEF | Henrietta H. Fore

UNICEF Direktörü Henrietta Fore

Fore bu durumun bir yıl daha sürmesinin yaratabileceği sonuçlara işaret ederek, "Çocukların okula sınırlı bir şekilde gittiği ya da hiç gitmediği ikinci bir yıla girmenin üstesinden gelemeyiz" şeklinde konuştu ve okulların açılmasına öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuçlar "yıkıcı" olur uyarısı

UNICEF okulların kapalı kalmasının "yıkıcı sonuçları" olabileceği ve çocukların erken yaşta evliliğe ya da çalışma zorlanması gibi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

UNICEF raporuna göre okulların en uzun süre kapalı kaldığı ülkelerin Panama, El Salvador, Bangladeş ve Bolivya olduğu belirtildi.

Kuruluş salgın nedeniyle dünya genelinde 888 milyon çocuğun eğitiminin kesintiye uğradığı ifade edildi.

UNICEF çocuklar okula döndüğünde bir alışma süreci olacağına ve çocuklara alışma sürecinde destek verilmesi gerekebileceğine dikkat çekti.

KNA, dpa /SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yüz yüze eğitim: Türkiye ne kadar hazır?

Yarıyıl tatilinin sonra ermesiyle birlikte yüz yüze eğitime yeniden geçilmesi gündemde. Ancak hem eğitimciler hem de hekimler ülke çapında yüz yüze eğitime başlanması fikrine mesafeli.  

ABD’li uzmanlardan "Okullar açılsın" tavsiyesi

ABD ve Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre okullar koronavirüs salgınında merkezi konumda bulunmuyor. Uzmanlara göre kurallara uymak koşuluyla yüz yüze eğitime geçmekte sakınca yok.  

Almanya hükümeti: Okulların kapatılması şarttı

Almanya’da hükümet, koronavirüs salgınına karşı dün alınan sert kararlar kapsamında, okul ve çocuk yuvalarının kapatılmasına yönelik eleştirilere karşı kendini savundu.  

Benzer içerik

Deutschland Symbolbild Ausländische Mitarbeiter

Pandemi Alman ekonomisini 2025'e kadar etkileyecek 01.03.2021

Yapılan bir araştırma, Alman ekonomisinin en az 2025 yılına kadar pandeminin etkilerini hissedeceğine işaret ediyor.

Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

Erdoğan: Kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz 01.03.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Yüksek riskli illerde önlemler kısmen devam ederken, düşük riskli illerde ise kısıtlamalar gevşetilecek.

Türkei | Ziya Selcuk Bildungsminister

Ziya Selçuk: Bir günlük erteleme için özür dilerim 28.02.2021

Ziya Selçuk, okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için özür diledi. Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Serap Şimşek ise "İstanbul'da tam açılma için erken olduğu" uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı Papa Françesko’in ülkeye yapacağı ziyaretten iki gün önce gerçekleşti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  