UNICEF: 168 milyon çocuk bir yıldır okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede bir yıldan beri okulların kapanması, dünya genelinde 168 milyondan fazla çocuğu etkiledi. UNICEF’e göre Mart 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında dünyadaki 14 ülkede okullar kapalı kaldı. Bu ülkelerin üçte ikisi Latin Amerika ve Karayipler'de bulunduğu, bu durumdan 98 milyona yakın çocuğun etkilendiği belirtildi.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore "Covid-19 pandemisinde bir yıl dolarken, kapanma kararlarının küresel düzeyde eğitimde yarattığı felakete" dikkat çekerek, "Her geçen gün ile yüz yüze eğitime erişimi olmayan çocuklar daha da gerilere düşüyor ve en dezavantajlı konumda olanlar en ağır bedeli ödüyor" ifadelerini kullandı.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore

Fore bu durumun bir yıl daha sürmesinin yaratabileceği sonuçlara işaret ederek, "Çocukların okula sınırlı bir şekilde gittiği ya da hiç gitmediği ikinci bir yıla girmenin üstesinden gelemeyiz" şeklinde konuştu ve okulların açılmasına öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuçlar "yıkıcı" olur uyarısı

UNICEF okulların kapalı kalmasının "yıkıcı sonuçları" olabileceği ve çocukların erken yaşta evliliğe ya da çalışma zorlanması gibi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

UNICEF raporuna göre okulların en uzun süre kapalı kaldığı ülkelerin Panama, El Salvador, Bangladeş ve Bolivya olduğu belirtildi.

Kuruluş salgın nedeniyle dünya genelinde 888 milyon çocuğun eğitiminin kesintiye uğradığı ifade edildi.

UNICEF çocuklar okula döndüğünde bir alışma süreci olacağına ve çocuklara alışma sürecinde destek verilmesi gerekebileceğine dikkat çekti.

KNA, dpa /SSB,JD

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