 UNESCO: Kültürel miras alanları hedef olamaz | DÜNYA | DW | 06.01.2020

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DÜNYA

UNESCO: Kültürel miras alanları hedef olamaz

UNESCO İran'ın kültürel varlıklarına saldırı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Trump'ı uyardı. Örgüt, ABD ve İran’ın savaş döneminde kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığını hatırlattı.

Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Dara tarafından kuruldu.

Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Dara tarafından kuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın kültürel varlıklarını vurma tehdine ilişkin olarak bir açıklama da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) geldi.

UNESCO açıklamasında, ABD ve İran’ın savaş döneminde kültürel varlıkları korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere imza attığı hatırlatıldı.

1954 tarihli Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi kapsamında kültürel alanlara saldırılar savaş suçu olarak kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden pazar günü yapılan açıklamada da Cenevre Sözleşmesi'nin 53'üncü maddesi hatırlatılarak kültürel varlıklar aleyhine düşmanca uygulamaların yasaklandığının altı çizildi.

İran’da UNESCO kültür mirası kapsamında koruma altında olan 24 alan bulunuyor. Bu alanlar arasında Şiraz kentinde bulunan Persepolis, İsfahan Ulu Camii, 1967 yılında Tahran’da son Şah’ın taç giydiği Gülistan Sarayı yer alıyor.

UNESCO İran Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetüllah Eyyubi tarafından UNESCO’ya hitaben kaleme alınan bir mektupla Trump’ın davranışı eleştirildi. İran resmi haber ajansı IRNA mektupta “ABD Başkanı Trump, şaşırtıcı ve medeniyet dışı bir eylemle, İran'ı birkaç bin yıllık kültürel alanlarını yok etmekle tehdit etti” ifadesi kullanıldığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda “Eğer İran Amerikalılara ya da Amerikan varlıklarına saldırırsa, 52 İran hedefi belirledik (Yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 ABD vatandaşını temsilen). Bazıları İran ve İran kültürü için çok önemli olan bu hedefler çok hızlı ve çok güçlü bir şekilde vurulur” ifadesini kullanmıştı.

İngiltere’den savaş suçu hatırlatması

ABD Başkanı’nın açıklamaları müttefik İngiltere’den de tepki çekti. Başbakan Boris Johnson’ın sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada “Kültürel mirasın yok olmasını önlemek için uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

İngiliz yetkililer iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisinin çok önemli olduğunu ve görüşmelerin her düzeyde devam ettiğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Domic Raab da karşılıklı tehditler sonrası iki ülke arasında tırmanan gerilimde tarafları diplomatik bir çözüm konusunda uzlaşmaya çağırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrasında Tahran intikam yemini etmiş, ABD Başkanı Trump herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerini duyurmuştu.

DW, Reuters, AP/ MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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