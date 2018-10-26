 UNESCO: Her dört günde bir gazeteci öldürülüyor | DÜNYA | DW | 30.10.2018

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DÜNYA

UNESCO: Her dört günde bir gazeteci öldürülüyor

Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü öncesi UNESCO tarafından yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana dünyada toplam 1096 gazetecinin cinayete kurban gittiğine dikkat çekildi.

Mexiko Journalist vor dem Haus erschossen (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre dünyada her dört günde bir, bir gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle öldürülüyor.

UNESCO Almanya temsilciliği tarafından Salı günü Bonn'da yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana toplam 1096 gazeteci öldürüldü. Sadece bu yıl içinde öldürülen gazeteci sayının 86 olduğu bilgisi verildi. Açıklamaya göre, 2006 yılından 2017'nin sonuna kadar 1010  gazeteci öldürüldü ve bu cinayetlerin sadece yüzde 10'u aydınlatılabildi. 

UNESCO tarafından 2 Kasım Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, öldürülen gazetecilere ilişkin son veriler yer aldı. Buna göre, 2017 yılında öldürülen gazetecilerin yüzde 55'inin silahlı çatışmaların yaşanmadığı bölgelerden olduğuna dikkat çekti.

Gazeteciler için en tehlikeli yerler

2017 yılında Asya-Pasifik bölgesi gazeteciler açısından en tehlikeli yer oldu. Gazeteci cinayetlerinin yüzde 34'ü bu bölgede işlendi. Bunu yüzde 28 ile Latin Amerika ve Karayip bölgeleri izledi. Cinayetlerin yüzde 22'si Arap ülkelerinde, yüzde 7'sı ise Afrika'da işlendi. Gazetecilerin cinayete kurban gittiği bölgeler arasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ile Orta Avrupa son sırada yer aldı.

Gazeteciler açısından en tehlikeli olan ülkeler arasında ilk sırada Meksika bulunuyor. Geçen yıl Meksika'da 13 gazeteci öldürüldü. İkinci sırada yer alan Afganistan'da ise 11 gazeteci yaşamını yitirdi. Geçen yıl cinayete kurban giden gazetecilerin yüzde 90'ının da daha önceki yıllarda olduğu gibi yerel düzeyde çalışan gazeteciler olduğu belirtildi.

Gazeteci cinayetleri "alçakça" işlenen bir suç

UNESCO Almanya'nın Başkanı Maria Böhmer, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin herkesi şoke ettiğini" belirterek, özgür basının Avrupa'da bile tehdit edildiğini söyledi.

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın ve Slovakya'da Jan Kuciak'ın öldürüldüğünü hatırlatan Böhmer, "toplumda farklı görüşlerin sadece tehdit altında olmayan basın sayesinde yansıtılabileceğini" ifade etti.

Gazetecileri hedef alan cinayetleri "alçakça" işlenen suç olarak nitelendiren Böhmer, "keyfi tutuklamaların, işkencenin, yıldırmanın ve araştırma malzemelerine el koymanın basın ve ifade özgürlüğü açısından kabul edilemez kısıtlamalar" olduğunu belirtti.

  • Viktoria Marinova, Bulgaristan

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Viktoria Marinova, Bulgaristan

    30 yaşındaki eski televizyon sunucusu, Avrupa Birliği fonlarında yapılan yolsuzluklar konusunda araştırmacı gazetecilik yapıyordu. Ekim ayında Bulgaristan’ın Ruse şehrinde cani bir şekilde öldürüldü.

  • Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan

    60 yaşındaki Washington Post köşe yazarı ve Al Arab haber kanalının eski şef editörü en son boşanma belgelerini onaylatmak için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolusluğu’na girerken görüldü. Nişanlısı 11 saat boyunca dışarıda beklediğini ancak Kaşıkçı dışarı çıkmadığını söyledi. Gazeteci Suudi liderlerin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığını açıklamıştı.

  • Jan Kuciak ve Martina Kusnirova, Slovakya

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Jan Kuciak ve Martina Kusnirova, Slovakya

    Şubat ayında öldürülen Jan Kuciak ve sevgilisi Martina Kusnirova’nın failinin eski bir polis olduğu açıklandı. Cinayetler kitlesel protestoların fitilini ateşlerken başbakanın da istifasına neden oldu. Kuciak Slovak hükümetinin İtalyan mafyası ile olan ilişkilerini araştırıyordu.

  • Daphne Caruana Galizia, Malta

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Daphne Caruana Galizia, Malta

    Araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia, Malta Başbakanı Joseph Muscat’ın Panama belgelerine ilişkin skandalla arasındaki bağları araştırıyordu. 2017 Ekim ayında arabasına konulan bir bombayla öldürüldü.

  • Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Myanmar

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Myanmar

    Reuters’ta çalışan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 10 Rohingya Müslümanının öldürülmesine ilişkin haber yaptılar. Aralık 2017’de bir polis tarafından Yangon’da öğlen yemeğine davet edildikten sonra tutuklandılar. 265 günlük tutukluluk ve 39 duruşma sonrasında Eylül ayında 1923 tarihli Devlet Sırrı Yasası’ını ihlal nedeniyle 7 yıl hapse mahkum edildiler.

  • Mario Gomez, Meksika

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Mario Gomez, Meksika

    Afganistan ve Suriye’den sonra Meksika dünyanın gazeteciler için en tehlikeli ülkelerinden biri. 2017 yılında ülkede 14, 2018 yılında da 10 gazeteci öldürüldü. 35 yaşındaki muhabir Mario Gomez Eylül ayında Chiapas’taki evini terk ettiği esnada silahla vuruldu. Devlet görevlilerinin dahil olduğu yolsuzluklara ilişkin araştırmaları nedeniyle ölüm tehditleri aldığı açıklandı.

  • Samim Faramarz, Ramiz Ahmadi, Afganistan

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Samim Faramarz, Ramiz Ahmadi, Afganistan

    Televizyon muhabiri Samim Faramarz, kameramanı ile birlikte Eylül ayında Kabil’deki bir patlama alanından yayın yaptıkları esnada hayatını kaybetti. Canlı yayını kestikten hemen sonra yayın noktalarından birkaç metre mesafede bulunan bomba yüklü araç patladı. Afganistan gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli yeri olmaya devam ediyor.

  • Marlon de Carvolho Araujo, Brazilya

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Marlon de Carvolho Araujo, Brazilya

    Brazilya seçim kampanyalarının en büyük konularından biri yolsuzluktur. Rüşvet üzerine haberler yapan radyo muhabiri Marlon de Carvalho Araujo, Bahia bölgesinde çeşitli kademelerde yer alan devlet görevlilerinin yolsuzlukları üzerine haberler yaptı. Ağustos ayında evini basan 4 kişi tarafından öldürüldü.

  • Shujaat Bukhari

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    Shujaat Bukhari, Keşmir

    Gazeteci Shujaat Bukhari Haziran ayında çalıştığı gazetenin girişinde vurularak öldürüldü. DW için de çalışan gazeteci, Hindistan ve Pakistan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl yollardan çözümünü savunuyordu.

  • The Capital gazetesi, Maryland, ABD

    Gazetecilik: Tehlikeli meslek

    The Capital gazetesi, Maryland, ABD

    Editor Wendi Winters, asistanı Robert Hiaasen, yazar Gerald Fischmann, muhabir John McNamara ve satış asistanı Rebecca Smith Haziran ayında ofislerinin cam kapısından içeri ateş eden bir tetikçi tarafından vuruldu. Gazeteye hakaret davası açmış olan fail, olay yerinde yakalandı ve cinayetlerden dolayı hakkında dava açıldı.


DW,KNA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü öncesi UNESCO tarafından yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana dünyada toplam 1096 gazetecinin cinayete kurban gittiğine dikkat çekildi.  

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