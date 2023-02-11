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Depremlerin ardından Halep'in antik kenti ağır hasar gördü. Fotoğraf: LOUAI BESHARA/AFP
PolitikaTürkiye

Depremler kültürel mirasta da ağır tahribata yol açtı

2 saat önce

UNESCO, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hem Türkiye hem de Suriye'deki tarihi yapılarda ağır bir tahribata yol açtığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türkiye ve Suriye'de etkili olan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerinkültürel mirasta yarattığı ağır hasarlara dikkat çekti. Örgüt, Alman basın ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden önemli yapıları barındıran Diyarbakır'da birçok yapının yıkıldığını belirtti. Salı günü UNESCO'dan yapılan açıklamada; Göbekli Tepe, Nemrut Dağı ve Arslantepe gibi Dünya Miras Listesi'nde bulunan kültürel varlıkların depremden etkilenmiş olabileceği, ancak henüz kendilerine bu yönde bir raporun ulaşmadığı belirtilmişti.

Halep antik kentte ağır tahribat

Örgüt, Halep'teki antik kentte ağır hasarın olduğu yönündeki bulguların kendilerine ulaştığını açıkladı. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin Halep şehrindeki 13. yüzyıldan kalma kalenin ve tarihi çarşının zarar gördüğünü belirten UNESCO, durumdan dolayı oldukça endişeli olduklarını ifade etti. UNESCO'nun daha önceki açıklamasında da eski şehir surlarının batı kulesinin çöktüğü ve çarşılardaki bazı binaların tahrip olduğu ifade edilmişti.

Depremin yarattığı tahribata ilişkin net tablonun ancak günler, hatta haftalar sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Hem Türkiye'de hem de Suriye'de ağır kayıplara neden olan depremlerde bilanço giderek ağırlaşıyor.

DW,dpa/SÖ,TY

 

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