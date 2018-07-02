 UNESCO: Dünya genelinde 750 milyon kişi okuma-yazma bilmiyor | YAŞAM | DW | 08.09.2018

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YAŞAM

UNESCO: Dünya genelinde 750 milyon kişi okuma-yazma bilmiyor

BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, dünya genelinde 750 milyon yetişkinin okuma-yazma bilmediğini açıkladı. Örgüt, bu kişilerden çoğunun kadın olduğunu duyurdu.

Symbolfoto zum Unesco-Weltalphabetisierungstag am 8. September (picture-alliance/Pixsell/T. Miletic)

BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle yeni veriler açıkladı. Dünya genelinde okuma-yazma bilmeyenlerin sayısında geçen yıla göre hiçbir azalma kaydedilmediğini duyuran örgüt, hala dünya genelinde 750 milyon kişinin bu yetiden mahrum olduğunu açıkladı.

UNESCO, okuma-yazma bilmeyenlerin üçte ikisinin kadın olduğuna da dikkat çekti. UNESCO'nun verdiği bilgilere göre, okuma-yazma bilmeyenlerin 102 milyonunu 15-24 yaş arası gençler oluşturuyor.

Alman UNESCO Komisyonu Başkanı Maria Böhmer, okuma-yazma bilmedikleri için dünya genelinde 192 milyon kişinin iş bulamadığını, işsizliğin başlıca nedenlerinden birinin okuma-yazma bilmemek olduğunu söyledi.

Böhmer, "Almanya'da çalışma hayatındaki kişilerin yüzde 12'si doğru dürüst okuyup yazamıyor" dedi. Böhmer, bu kişilerin mesleki olarak yükselme şansı da olmadığını vurguladı.

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BM'nin 2030 hedefi zorlaşıyor

Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında 2030 yılına kadar bütün insanların okuma-yazma yetisine kavuşturulması da bulunuyordu.

Böhmer, "Okuma-yazma bilmeyenlerin en azından ilkokul seviyesine getirilebilmesi için ulaşılabilir öğrenme imkanlarına ihtiyacımız var" dedi. Böhmer, Almanya'ya gelen mülteciler arasındaki okuma-yazma sorununa da acil olarak çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

BM, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 2015 yılında kabul etmişti. Bu hedefler arasında, aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, dünya genelinde tüm insanların eğitim hakkına kavuşturulması ve eşitsizliğin azaltılması bulunuyor. 17 kalkınma hedefine 2030'a kadar ulaşılması öngörülmüştü.

Epd,KNA/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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