 UMH′dan Sirte′ye harekat hazırlığı | DÜNYA | DW | 20.07.2020

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DÜNYA

UMH'dan Sirte'ye harekat hazırlığı

Libya'da Türkiye'nin desteklediği hükümet, Sirte'ye harekat hazırlıklarını başlattığını açıkladı. Mısır, Sirte'ye düzenlenecek bir operasyonu "kırmızı çizgi" olarak nitelendirip müdahale tehdidinde bulunmuştu.

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Libya'da BM'nin tanıdığı ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter kontrolündeki Sirte kentini ele geçirmek üzere "çok yakın bir zamanda" başlatılacak bir harekat için hazırlıklara başladığını açıkladı.

UMH birliklerinin sözcüsü Mustafa Mecai, Sirte yakınlarına "şimdiye dek eşi görülmemiş" bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek "Sirte'yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.

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"Hedef petrol sahaları"

Mecai, muharebenin bir amacının da Hafter'in kontrolündeki petrol sahalarının geri alınması olduğunu söyleyerek, "Nihai hedef, ayaklanmayı bastırmak ve UMH'nın kontrol alanını tüm Libya'ya yaymaktır" dedi.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından sonra iç savaşa sürüklenen ülke 2014'ten bu yana iki ayrı kontrol bölgesine ayrılmış durumda. Ülkenin batı kesimleri BM'nin tanıdığı UMH'nın, zengin petrol yataklarının bulunduğu doğu ve güney kesimleri de Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip.

Petrol ihraç yetkisi UMH'da

Trablus merkezli UMH, uluslararası anlaşmalar uyarınca Libya petrolünün ihracatı konusunda tek yetkili merci olmasına rağmen petrol ihracatı Hafter birlikleri tarafından bloke ediliyor. Hafter birlikleri 2019 yılı Nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirmek için harekat başlatmış, ancak kayda değer bir ilerleme kaydedememişti. Aralık ayından itibaren Türkiye'nin UMH'ya verdiği askeri desteği artırmasıyla dengeler UMH lehine değişmiş, Hafter birlikleri ellerindeki bazı stratejik noktaları kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştı.

"Petrol hilali" ve Sisi'nin kırmızı çizgisi

Hafter'in en güçlü destekçileri arasında yer alan Mısır'ın Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi geçen ay yaptığı açıklamada Sirte'ye düzenlenecek bir operasyonu "kırmızı çizgi" ilan ederek askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve "Libya petrol hilali" olarak bilinen zengin petrol kaynaklarının denize ulaştırılmasında büyük stratejik önem taşıyor. Sirte'nin kontrolü Ocak ayından bu yana Hafter'e bağlı birliklerin elinde bulunuyor.

DW,dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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