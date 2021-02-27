 Uluslarası Göç Örgütü′nden Libya′ya uyarı | DÜNYA | DW | 29.03.2021

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DÜNYA

Uluslarası Göç Örgütü'nden Libya'ya uyarı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), son 48 saat içinde Libya'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan bin dolayında göçmenin sahil güvenlik tarafından geri getirildiğini açıkladı. Örgüt, keyfi tutuklamalara karşı uyarıda bulundu.

Arşiv

Arşiv

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) son iki gün içinde Avrupa'ya geçmeye çalışan bin dolayında göçmenin, Libya sahil güvenliği tarafından ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Örgütün Libya ofisinden yapılan açıklamada, göçmenlerin Libya'nın batısında tutulduğunu belirterek, "Keyfi uygulamaların sona ermesi gerektiğini tekrarlıyoruz" denildi.

IOM Sözcüsü Safa Msehli, Libya'dan kaçmaya çalışan bin dolayında erkek, kadın ve çocuğun "korkunç koşullar altında tutulduğunu" söyledi. Örgüt, gereken yardımı sağlamak için ekiplerin bölgede olduğunu ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, geçen sene en az bin 200 kişi açık deniz koşullarına uygun olmayan plastik botlarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Libya, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin ana göç rotaları arasında yer alıyor. Ancak çok sayıda göçmen Libya sahil güvenlik ekiplerince yakalanıp geri getiriliyor.

İnsan hakları örgütleri, uzun süredir Avrupa'ya göç etmeye çalışırken yakalanan göçmenlerin Libya'ya geri getirilmesini eleştiriyor. Örgütler, özellikle Libya'daki mülteci kamplarında insanlık dışı koşulların hâkim olduğu ve göçmenlerin keyfi tutuklamalarla karşı karşıya olduğu eleştirisinde bulunuyor.

 

AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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