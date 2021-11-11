Uluslararası Uzay İstasyonu ISS

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Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station - ISS), Dünya yörüngesine yerleştirilmiş uzay üssü. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesinden oluşur. İlk modülü 1998 yılında fırlatıldı.
Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden istasyonda görevli ekip çeşitli bilimsel deneyler yapmaktadır. DW Türkçe'nin Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Neil Armstrong'un ilk insan olarak Ay'a ayak basışından 50 yıl sonra, yine uzayda bir tarih yazıldı. 20 Temmuz 2019'da Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden İtalyan astronot Luca Parmitano, 6 aylık misyonu sırasında bir ilke imza attı. Parmitano, uzaydan Ibiza'daki bir partiye DJ'lik yaptı.
Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde ve hızı yaklaşık saatte 29 bin kilometre. Uluslararası Uzay İstasyonu 480 km uzağında olduğu Dünya'nın etrafında dönüşünü 90 dakikada tamamlıyor. O aslında uzayda süzülen dev bir araştırma projesi.
NASA astronotu Nick Hague, ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek altı aylık misyonuna başlayacak. Uzayda, vücut sıvıları ve görme yetisi arasındaki ilişki de dahil pek çok deney yapacak olan Hague, küçükken kurduğu en büyük hayalini gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisinde.