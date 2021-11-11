Uluslararası Uzay İstasyonu ISS

ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor

ISS'te aylardan bu yana yeri tespit edilemeyen bir delik, Zvezda modülünde oksijen ve basınç kaybına neden oluyor. Roskosmos'tan yapılan açıklamada, mürettebat için bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.