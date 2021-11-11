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Uluslararası Uzay İstasyonu ISS

Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station - ISS), Dünya yörüngesine yerleştirilmiş uzay üssü. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesinden oluşur. İlk modülü 1998 yılında fırlatıldı.

Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden istasyonda görevli ekip çeşitli bilimsel deneyler yapmaktadır. DW Türkçe'nin Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

European Space Agency (ESA) astronaut Matthias Maurer of Germany, NASA astronauts Raja Chari, Tom Marshburn, and Kayla Barron wave while departing the crew quarters for launch aboard a SpaceX Falcon 9 rocket on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

Üç yıl sonra bir Alman astronot tekrar uzayda 11.11.2021

Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı. Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.
Thomas Pesquet (l-r), Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Megan McArthur, NASA-Astronautin, Shane Kimbrough, NASA-Astronaut, und Akihiko Hoshide, Astronaut der Japan Aerospace Exploration Agency (JAA), stehen bei einer Trainingseinheit für ein gemeinsames Foto zusammen. (Zu dpa Nach Verschiebung: Vier Astronauten sollen zur ISS starten) +++ dpa-Bildfunk +++

Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi 07.11.2021

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.
ARCHIV - 25.09.2018, ---: HANDOUT - ISS: Der Taifun «Trami», aufgenommen von ESA-Astronaut Alexander Gerst aus der internationalen Raumstation ISS. (zu dpa «Rekord-Raumfahrer Alexander Gerst kommt heim - Als Nächstes zum Mond?») Foto: Alexander Gerst/ESA/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe- Kein Verkauf/No Sales. +++ dpa-Bildfunk +++

Astronot Pesquet’ten iklim değişikliği uyarısı: "Görüntü üzüntü verici" 04.11.2021

Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.
Dieses von der Raumfahrtagentur Roscosmos veröffentlichte Foto zeigt den Kosmonaut Oleg Novitskiy (M), die Schauspielerin Julia Peressild (l) und den Filmregisseur Klim Schipenko kurz nach der Landung der russischen Raumkapsel Sojus MS-18. Nach Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS ist ein russisches Filmteam sicher zur Erde zurückgekehrt. +++ dpa-Bildfunk +++

Rus film ekibi Dünya'ya döndü 17.10.2021

Uzayda çekilecek ilk film için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen film ekibi Dünya'ya döndü.

In this handout photo released by Roscosmos, actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko, right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship gesture after a news conference at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Monday, Oct. 4, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions.(Roscosmos Space Agency via AP)

Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor 04.10.2021

Rus film yönetmeni Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild film çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderiliyor. İki kişilik ekip, 12 gün boyunca ISS'te kalacak.
Internationale Raumstation über der Erde, ISS

ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor 19.12.2020

ISS'te aylardan bu yana yeri tespit edilemeyen bir delik, Zvezda modülünde oksijen ve basınç kaybına neden oluyor. Roskosmos'tan yapılan açıklamada, mürettebat için bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.

In this image taken from NASA TV video, the SpaceX Dragon crew capsule, with NASA astronauts Doug Hurley and Robert Behnken aboard, docks with the International Space Station Sunday, May 31, 2020. It was the first time a privately built and owned spacecraft carried astronauts to the orbiting lab in its nearly 20 years. (NASA TV via AP) |

"Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı" 31.05.2020

Amerikan uzay araştırmaları tarihinde ilk defa bir özel şirketin katılımıyla uzaya fırlatılan uzay aracının mürettebatı ISS Uzay Üssü’ne ulaştı. Elon Musk'a göre bu "Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı."

"DJ" astronot uzaydan Ibiza'daki partiyi yönetti 07.09.2019

Neil Armstrong'un ilk insan olarak Ay'a ayak basışından 50 yıl sonra, yine uzayda bir tarih yazıldı. 20 Temmuz 2019'da Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden İtalyan astronot Luca Parmitano, 6 aylık misyonu sırasında bir ilke imza attı. Parmitano, uzaydan Ibiza'daki bir partiye DJ'lik yaptı.
02.01.2019 Ahead of SpaceX's launch of its Crew Dragon capsule, CEO Elon Musk tweeted out a screengrab of Ripley, the company's test dummy for the Demo-1 mission, seated comfortably in the spaceship. The Demo-1 mission will be the first launch of a commercially built and operated American spacecraft and space system designed for humans as part of NASA's Commercial Crew Program. The mission, currently targeted for a 2:49 am launch on March 2, 2019, will serve as an end-to-end test of the system's capabilities. Photo by SpaceX/UPI Photo via Newscom picture alliance |

SpaceX’in kapsülü ISS’e vardı 03.03.2019

Astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımak için ABD’li SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül, ilk yolculuğunu başarıyla tamamladı. Kapsül sayesinde NASA’nın Rusya’ya bağımlılığı ortadan kalkacak.
dpatopbilder - HANDOUT - Aufnahmedatum unbekannt, ISS: Das von der ESA am 31.08.2018 veröffentlichte Foto zeigt die Sojus-Raumkapsel, die an der ISS angedockt ist und die Raumfahrer wieder auf die Erde bringen soll. In der Nacht auf Donnerstag (30.08.2018) war nach ersten Erkenntnissen ein Mikrometeorit in der russischen Kapsel eingeschlagen. Dadurch entstand ein rund zwei Millimeter großer Riss, was zu einem Druckabfall in der Raumstation führte, die in rund 400 Kilometern Höhe die Erde umrundet. Der Vorfall sei jedoch für die Besatzung um den Deutschen Alexander Gerst ungefährlich gewesen, hieß es. Foto: ESA/NASA/Alexander Gerst/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe: ESA/Alexander Gerst/dpa - Kein Verkauf/No Sales. +++ dpa-Bildfunk +++ |

Uzay turistlerine güzel haber: ISS'te 2 kişilik yer açıldı 19.02.2019

Uzay turistleri gelecek iki yıl içinde tekrar Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'e uçabilecekler. Uzaya seyahat için iki kişilik yer açıldığı bildirildi.

Ground personnel help Alexander Gerst of the European Space Agency to get out of the Soyuz MS-09 capsule shortly after landing in a remote area outside the town of Dzhezkazgan (Zhezkazgan), Kazakhstan, on December 20, 2018. - Three astronauts landed back on Earth on December 20, 2018 after a troubled stint on the ISS marred by an air leak and the failure of a rocket set to bring new crew members. (Photo by SHAMIL ZHUMATOV / POOL / AFP) (Photo credit should read SHAMIL ZHUMATOV/AFP/Getty Images)

ISS astronotları Dünya'ya geri döndü 20.12.2018

Yaklaşık 6 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan üç astronot bu sabah başarıyla Dünya'ya geri döndü. Yolculukları 3 saatten biraz uzun sürdü. Aylarca yerçekimsiz ortamda kalan astronotların gezegene alışması biraz zaman alacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu 20 yaşında 20.11.2018

Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde ve hızı yaklaşık saatte 29 bin kilometre. Uluslararası Uzay İstasyonu 480 km uzağında olduğu Dünya'nın etrafında dönüşünü 90 dakikada tamamlıyor. O aslında uzayda süzülen dev bir araştırma projesi.

Soyuz roketi arızalandı, mürettebat dünyaya acil iniş yaptı 11.10.2018

Rus kozmotnot ve ABD'li astronotu uzaya taşıyan Soyuz roketi Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldıktan kısa süre sonra arızalandı. Mürettebat paraşütü açılan kapsülle acil iniş yaptı.

Der deutsche ESA Astronaut Alexander Gerst gibt an Bord der Internationalen Raumstation eine Pressekonferenz. Er ist am 12. Juni 2018 in das Europäische Astronautenzentrum (EAC) der Europäischen Weltraumagentur ESA verbunden. Er reagiert auf eine Frage, ob die Astronauten kurz vor der WM eine Fußballwette abgeschlossen hätten. (Foto: DW/Fabian Schmidt)

Alman astronot: Uzayda insanın canı sebze çekiyor 04.09.2018

Alman Astronot Alexander Gerst uzayda değişen yemek zevkleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gerst uzaya gittiğinde insanın canının bir anda sebze çekmeye başladığını söyledi.

Dünya'ya biraz da dışarıdan bakalım! 18.07.2018

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Alman astronot ve ISS komutanı Alexander Gerst Dünya'nın büyüleyici görüntülerini paylaştı.

Bir çocuğun yıldızlara yolculuk hayali gerçeğe dönüşürse… 08.07.2018

NASA astronotu Nick Hague, ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek altı aylık misyonuna başlayacak. Uzayda, vücut sıvıları ve görme yetisi arasındaki ilişki de dahil pek çok deney yapacak olan Hague, küçükken kurduğu en büyük hayalini gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisinde.

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