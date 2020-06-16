Uluslararası sivil toplumdan Özgürüz'e destek

Dünya çapında, aralarında Uluslararası Yazarlar Derneği PEN'in de bulunduğu 39 örgüt, Can Dündar'ın yayın yönetmenliğini yaptığı "ozguruz20.org"a RTÜK'ün girişimiyle mahkeme tarafından Türkiye‘de erişim engeli getirilmesini kınadı.

PEN International'ın açıklamasında, kınama metnine imza atan tüm sivil toplum örgütlerinin, Can Dündar'ın yönetimindeki internet radyo kanalı Özgürüz'e erişimin yasaklanmasından üzüntü duyduğu ve Türk makamlarından bu kararın iptal edilmesini beklediği ifade edildi. Ankara'dan, Can Dündar'ın önüne çıkarılan engel ve zorlukların son bulmasını talep eden PEN International, ayrıca Türkiye'de yasaların ve hukuki uygulamaların, internette özgür bir ortamı garanti altına alacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Dündar: Dünya özgürlüğün seslerini kapattırmıyor

Türkiye'de erişime engellenen "ozguruz20.org"un yayın yönetmeni, gazeteci ve yazar Can Dündar, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı açıklamayı DW Türkçe'ye değerlendirdi. "Her kim dünyaya kapılarını kapatıp içe kapanmaya çalışırsa, dünya oraya daha çok kulak kabartıyor" diyen Dündar, "Türk hükümetinin Özgürüz radyomuza yönelik hukuksuz kapatma kararına Uganda'dan Japonya'ya, Avustralya'dan Kanada'ya, Venezüela'dan Vietnam'a kadar yazar örgütlerinin ve gazeteci kuruluşlarının verdiği tepki, küresel dayanışmanın eşsiz bir örneği" ifadesini kullandı. Dündar, resmi makamların, 'ben kapattım bitti' demesiyle artık konuların bitmediğini belirterek "dünya özgürlüğün seslerini kapattırmıyor" dedi.

Bir süre önce internet üzerinden yayın yapan radyo ile televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini üstlenen RTÜK, kendi bünyesindeki İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel bir ekibi, "kaçak" yayınları takibe almakla görevlendirmişti. Bu ekibin yaptığı takip sonucu Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen, "ozguruz20.org" adlı internet sitesinde "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığı öne sürülmüş ve konu RTÜK tarafından mahkemeye taşınmıştı. Yapılan incelemenin ardından mahkeme heyeti 16 Haziran‘da, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verirken internet sitesine de erişim engeli getirdi.

DW / ET,BK

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