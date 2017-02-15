Uluslararası medya kuruluşları Rusya'yı terk ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşına ilişkin "sahte haber yayanlara" hapis cezası da öngören yasayı imzalamasının ardından birçok uluslararası yayın kuruluşu Rusya'daki yayınlarını askıya aldı.

BBC'nin ardından, ABD merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg ile Kanada'nın kamu yayın kuruluşu CBC/Radyo Kanada da Rusya'daki yayınlara ara verildiğini duyurdu.

"Bağımsız gazetecilik suç haline geliyor"

CNN'den yapılan açıklamada, "Biz mevcut durumu ve atılacak adımları değerlendirmeye devam ederken CNN Rusya'daki yayınlarını durduracak" ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg'den yapılan açıklamada ise Rusya'daki yasa değişikliğinin bağımsız gazeteciliği "suç haline getirmeyi" amaçladığı ifade edildi. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait yazılı açıklamasında, yasanın "normal gazeteciliğin herhangi bir türünü devam ettirmeyi" olanaksız kıldığını belirterek, Bloomberg'in bu nedenle Rusya'daki yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldığını söyledi.

Kanada'nın devlet yayın organı CBC'den de benzer bir açıklama geldi. Gelişmelerin büyük kaygı uyandırdığının belirtildiği açıklamada, "Mevcut durumdan ve gazeteciler ile çalışanlarımızın güvenliğinden ötürü Rusya'daki yayınlarımızı durdurma kararı aldık; bu esnada yasanın bizler için ne anlama geldiğini incelemeye devam edeceğiz" denildi.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC de cuma günü Twitter'den yapılan açıklama ile Rusya'daki yayınların durdurulduğunu duyurdu. BBC Genel Müdürü Tim Davie, "Yeni yasal düzenleme bağımsız gazeteciliği suç haline getiriyor. Bu yüzden gazetecilerimiz ve çalışanlarımızın güvenliği için şimdilik işlerini askıya aldık" açıklaması yaptı.

Duma'da kabul edilmişti

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, "sahte haber paylaşımını" suç sayan, orduyu itibarsızlaştıran ve Rusya'ya karşı yaptırım çağrısında bulunan haberlere karşı yaptırım öngören yasayı dün kabul etmişti. Putin'in imzalamasıyla yürürlüğe giren yasa, "kasıtlı şekilde sahte haber yayanlara" 10 yıl hapis cezası verilmesini, söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilmesini öngörüyor.

Rus medya denetleme kurumu Roskomnadsor, cuma günü Deutsche Welle'nin yanı sıra BBC Rusça Servisi, Rusça-İngilizce yayın yapan internet gazetesi Meduza ve ABD tarafından finansmanı sağlanan Prag merkezli Radio Free Europa/Radio Liberty'nin internet sitelerine erişimi kısıtlamıştı.

AFP,Reuters/BÖ,JD

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