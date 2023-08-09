Uluslararası kuruluşlardan Barış Pehlivan'a destek

Aralarında Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası PEN'in de yer aldığı 20'ye yakın kuruluş, gazeteci Barış Pehlivan'ın beşinci kez cezaevine girecek olmasını kınadı.

Aralarında Uluslararası PEN Yazarlar Derneği, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun (EFJ) da yer aldığı 19 medya özgürlüğü, insan hakları, ifade özgürlüğü ve gazetecilik meslek örgütü, gazeteci Barış Pehlivan'la ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada gazeteci Barış Pehlivan'ın 2 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen kısa mesajla ile 1-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na (eski adıyla Silivri) teslim olmasının istendiği belirtildi. Açıklamada, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle ikisi 2023 yılının Şubat ve Mayıs aylarında aynı cezadan birer gün olmak üzere şimdiye kadar dört kez cezaevine giren Pehlivan'ın hakkındaki son kararın bozulmaması halinde, beşinci kez cezaevine girmiş olacağı vurgulandı.

Hapis cezasına çarptırılmıştı

Pehlivan, Libya'da yaşamını yitiren bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenaze törenini haberleştirdiği için 6 Mart 2020 tarihinde gazeteciler Aydın Keser, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel ile birlikte tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve gizli istihbarat belgelerini ifşa etmekten 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde altı ay kaldıktan sonra, başka bir davaya konu olmamak kaydıyla, 9 Eylül 2020 tarihinde denetimli serbestlikle salıverilmişti.

Pehlivan hakkında daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir yazıyla ilgili olarak hakaret davası açılmış, Pehlivan bu dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Mart 2023 tarihinde açılan bir dava gerekçe gösterildi ve açık cezaevine teslim olmam gerektiğine karar verildi. Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in ismini kodlayarak Cumhuriyet'te kaleme aldığım köşeye dair açılan bu dava, 19 Nisan 2023'te verilen kararla cezaevine girmeme gerekçe gösterildi. Hiç kuşkum yok ki 'SS' kitabının intikamı alınıyor" açıklamasını yapmıştı. Pehlivan Nisan 2023'te eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının baş harflerine atıfla "SS" kitabını yazmıştı.

Türk yetkililere "karardan vazgeçin" çağrısı

Gazeteci, yazar ve ifade özgürlüğü kuruluşlarının imzaladığı Pehlivan'la ilgili ortak açıklamada Türk yetkililere, "Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik şartlarını oluşturmadığı gerekçesiyle 15 Ağustos’ta yeniden cezaevine girmesi yönündeki karardan vazgeçilmesi ve Pehlivan ile diğer gazetecilere yönelik sistematik yargı tacizine son verilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 7 Ağustos itibarıyla Türkiye'de halen 20 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

"Son 12 ay boyunca Mapping Media Freedom veri tabanında Türkiye ile ilgili 232 vaka rapor edildi. Bu vakalar 329 gazeteci, medya çalışanı ve kuruluşunu ilgilendiriyordu. Bu da ülkede bağımsız gazeteciliğin içinde bulunduğu zorlu koşulları göstermektedir. Türkiye kaynaklı bu vakaların tamamı Avrupa'dan bildirilen tüm vakaların dörtte birini oluşturuyor" denildi.

Açıklamayı yapan kuruluşlar arasında yer alan Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) Koordinatörü Gürkan Özturan "Gazetecilere yönelik hukuki taciz, istisnai uygulamaların medya özgürlüğünü hedef aldığı bir duruma evrildi ve bu uygulama medya özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını gasp etmektedir. Barış Pehlivan ve parmaklıklar ardındaki hiçbir gazeteci asla yalnız değildir, gazetecilik suç olarak görülemez" dedi.

DW / HT,EC

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