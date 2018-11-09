 Uluslararası Göç Örgütü′nden İspanya uyarısı | DÜNYA | DW | 23.11.2018

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DÜNYA

Uluslararası Göç Örgütü'nden İspanya uyarısı

İspanya'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden Afrikalı sığınmacı sayısı, 2018'de geçen yıla kıyasla şimdiden üç misli arttı. Uluslararası Göç Örgütü, durumun “endişe verici” olduğu uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2018 yılında şu ana kadar İspanya'ya ulaşmak amacıyla yola çıkan en az 631 Afrikalı sığınmacının yaşamını yitirdiğini duyurdu. 2017'deki can kaybının şimdiden yaklaşık üç katına ulaşıldığına dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü, durumun "endişe verici" olduğunu açıkladı.

IOM, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika bölgesi ülkelerinden yola çıkarak İspanya'ya ulaşan sığınmacı sayısının Kasım ayında gün başına 120'yi geçtiğini belirtti. Bu sayı Ekim ayında günde 350 sığınmacı ile rekor seviyeye erişmişti.

Cenevre'deki basın toplantısında konuşan IOM sözcüsü Joel Millman, "Genelde yılın bu dönemleri söz konusu güzergâhlarda yavaşlama olur. Ancak bu durum İspanya için geçerli görünmüyor" dedi. Millman, sığınmacıların, daha küçük ve deniz koşullarına daha elverişsiz tekne ya da botlar kullandığını sözlerine ekledi.

Sözcü, bu yıl ayrıca İspanya'nın anakara toprakları dışındaki Kanarya Adası'na gitmeye çalışan 36 sığınmacının da yaşamını yitirdiğini belirtti. Geçen yıl bu güzergâhta bir kişi hayatını kaybetmişti.

Spanien Migranten erreichen San Roque

İtalya ve Yunanistan'a geçişler azaldı

IOM verilerine göre, bu yıl şu ana kadar 104 bin 506 sığınmacı deniz yoluyla Avrupa ulaştı. İki bin 75 kişi ise bu yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Her iki veri de geçen yılın toplamındaki sayıların üçte ikisine, 2016'dakinin dörtte birine tekabül ediyor.

Ancak insan kaçakçılığının önlenmesi için Libyalı silahlı gruplarla yapılan anlaşmaların da etkisiyle bu ülkeden İtalya'ya uzanan ana güzergâhtaki trafik geçen yıl büyük oranda azalsa da Batı Akdeniz üzerinden İspanya'ya geçişlerde artış yaşandı.

2015 yılında 1 milyondan fazla insanın kullandığı Türkiye-Yunanistan güzergâhına yönelen sığınmacı sayısında da AB ile Ankara arasında ertesi sene imzalanan anlaşmanın ardından büyük düşüş görüldü.

rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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