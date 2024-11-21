UCM'den Netanyahu hakkında tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas yetkilisi İbrahim el Masri hakkında tutuklama emri çıkarttı.

UCM'den yapılan açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkında "en az 8 Ekim 2023'ten, Başsavcılığın tutuklama emri başvurusunda bulunduğu 20 Mayıs 2024'e kadar olan dönemde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı" bildirildi.

Açıklamada "iki ismin de Gazze'deki sivil halkı hayatta kalabilmeleri için elzem olan gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve elektrik gibi imkanlardan kasıtlı ve bilinçli olarak mahrum bıraktıklarına inanmak için makul nedenler bulunduğu" belirtildi.

Hamas yetkilisinin hayatta olup olmadığı bilinmiyor

UCM, 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına düzenlenen ve bin 200'e yakın kişinin öldüğü saldırılardan dolayı Hamas'ın askerî kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın lideri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. Muhammed Dayf (Deif) ismiyle de bilinen İbrahim el Masri'nin hayatta olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. İsrail Ağustos ayında Dayf'ın öldürüldüğünü bildirmiş, ancak Hamas bu açıklamayı yalanlamıştı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi. Fotoğraf: Alex Gottschalk/DeFodi Images/picture alliance

Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama kararlarının UCM'ye taraf olmadığı için İsrail açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak tutuklama emrinin İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uluslararası alanda daha fazla izole etmesi ve Gazze savaşında ateşkes müzakerelerini daha da zorlaştırması bekleniyor.

Netanyahu yakalanabilir mi?

UCM'nin, hakkında yakalama kararı bulunan kişileri yakalayıp mahkemeye teslim edecek kendi polis gücü bulunmuyor. Ama Netanyahu'nun UCM'ye taraf bir ülkeye yapacağı bir ziyarette yakalanması teorik olarak söz konusu olabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak hakkında çıkarılan yakalama emri nedeniyle yurtdışı gezilerini dost olarak gördüğü ülkelerle sınırlı tutuyor.

İsrail, hakkında soykırım davasının da devam ettiği UCM'nin Başsavcısı Kerim Han'ı antisemitizmle suçlamış ve UCM'nin yargı yetkisi bulunmadığını açıklamıştı. UCM'den yakalama emirleriyle ilgili yapılan açıklamada İsrail'in Mahkeme'nin yargı yetkisini tanımasının gerekli olmadığı kaydedildi.

AP,rtr/BK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?