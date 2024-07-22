Dünya basını Biden'ın adaylıktan çekilmesini nasıl gördü?

İlerleyen yaşı nedeniyle yeniden adaylığı tartışmalara neden olan ABD Başkanı Biden geri adım attı. Dünya basını seçimlere az zaman kala riskli bir hamle yapıldığı görüşünde birleşiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimlere dört aydan az zaman kala adaylıktan vazgeçerek kampanyasını sonlandırması uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Çekilme kararına giden süreç ve Demokratların yeni başkan adayı olması beklenen Kamala Harris'in yol haritası öne çıkan konular oldu.

ABD:

"Biden'ın kararı Demokratları eşi benzeri görülmemiş bir durumda bıraktı" yorumunu yapan Washington Post gazetesi, Harris'in adaylığına dair tartışmaları aktardı. Haberde bazı Demokrat üyeler aday seçiminde daha katılımcı ve şeffaf bir süreç isterken, çoğunluğun seçimlere az zaman kala bölünmüş bir görüntüden kaçınmamak için erkenden Harris'e desteğini ilan ettiğine yer verildi. Washington Post ayrıca, partinin en popüler isimlerinden eski Başkan Barack Obama'nın henüz Harris'e destek belirtmediğinin altını çizdi.

Boston Globe "Biden partisini paniğe sürükleyen münazara felaketinden 24 gün sonra yarıştan çekildi" dediği haberinde 50 yıldan uzun süre sonra ilk kez bir başkanın ikinci dönem için yarışmayacağına dikkat çekti. En son 1968'de dönemin başkanı Lyndon Johnson ikinci dönem için yarışmaktan vazgeçmişti. Harris'in yardımcı adayını belirlemek için önünde çok az zaman kaldığı da haberde vurgulandı.

Almanya:

Alman Bild gazetesi Biden'ın çekilmesi sonrası parti içinden birçok ismin Harris'e desteğini açıkladığını aktardı. Biden'ın Demokratlar tarafından "fedakârca" tavrından ötürü "vatansever" bir insan olarak övüldüğüne de dikkat çekti.

Alman ZDF kanalı, "Karar geç geldi, seçime dört aydan az zaman kala yarış yeniden başlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Haberde görüşlerine yer verilen Demokrat Parti seçmenleri "rahatladıklarını ve seçimlere dair yeniden umutlandıklarını" ifade ettiler.

"Demokratların yakın tarihindeki en zorlu ve önemli bayrak devir teslimi" ifadelerini kullanan Spiegel, Harris'in karardan, herkese ilan edilmeden kısa süre önce haberdar olduğunu, şimdi partinin önünde Beyaz Saray yarışına yeniden hazırlanmak için çok az zaman kaldığını yazdı.

Die Welt gazetesi de günlerdir adaylıkta ısrar eden Joe Biden'ın aksi yöndeki kararını ekibine son ana kadar haber vermediğini aktardı. Habere göre Biden, kamuoyuna sosyal medya sitesi X üzerinden açıklama yapmadan sadece bir dakika önce kampanya ekibinin üyeleriyle konuştu.

81 yaşındaki Biden adaylıktan çekilmesi için yoğun baskı gördü Fotoğraf: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

İngiltere:

İngiliz The Telegraph gazetesi de Harris'in henüz Barack Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi partinin önemli isimlerinin desteğini alamadığına dikkat çekti. Haberde Harris'in seçim stratejisini Trump'ın yaşı üzerine kuracağı iddiası da yer aldı. Demokratlar 81 yaşındaki Biden'ın adaylığı yüzünden eleştirilirken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 78 yaşında.

Okurlarının karşısına "Uyku vakti" başlığıyla çıkan Daily Star gazetesi, ABD Başkanının dinlenmesi gerektiği için bazı programlarını kaçırdığı yönünde daha önce basında yer alan haberlere göndermede bulundu.

İtalya:

İtalyan Corriere della Sera gazetesi 27 Haziran'daki televizyon tartışmasından sonra başlayan "çekil" çağrılarına bir ay kadar "inatla" direnen Biden'ın partinin önemli isimleri, bağışçılar ve önüne getirilen anketlere daha fazla dayanamayarak boyun eğdiğini yazdı. Haberde çekilme kararından dört gün önce koronavirüse yakalanması ve bu yüzden mitinglerini iptal etmek zorunda kalmasının Biden üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekdildi.

İspanya:

İspanyol ABC gazetesi "Kral öldü, Kraliçe tahta çıktı" diye yazdı yorumunda. Gazete, fiziksel ve bilişsel durumu el vermediği endişesiyle adaylıktan çekilmeye zorlanan Biden'ın öte yandan görev süresinin kalan altı ayını tamamlamaya uygun olduğunu kanıtlamak gibi paradoksal bir durum içinde olduğuna dikkat çekti.

Belçika:

De Tijd gazetesi aslında Kamala Harris'in ABD içinde popüler bir isim olmadığını ancak en başında Biden'ın adaylığına güvenen partinin şimdi daha iyi bir çıkış stratejisi bulamadığ yorumunda bulundu. Haberde, bu aşamada Harris'ten daha az deneyimli ve daha az tanınan bir başka isimle yarışa girmenin risk olacağı belirtildi.

DW / MUK,TY

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