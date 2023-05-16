Af Örgütü idam cezalarında artış olduğunu açıkladı

Uluslararası Af Örgütü 2022 yılında dünya çapında 20 ülkede 883 kişi hakkında verilen idam kararlarının infaz edildiğini açıkladı. Örgüt tarafından yayınlanan raporda söz konusu sayının, idamlarda son beş yılda rekor düzeyde artışa işaret ettiği belirtildi.

Salı günü Berlin'de küresel ölçekte idam cezası uygulamalarıyla ilgili açıklanan rapora göre, 2017 yılından bu yana infaz edilen idam cezaları 2022 yılında yeni bir zirveye ulaştı.

En çok infazın gerçekleştirildiği ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri ve İran olarak kayıtlara geçti. İdamların yüzde 90'ı bu iki ülkede gerçekleştirildi. Çin, Kuzey Kore ve Vietnam'da idam cezalarına ilişkin verilerin devlet sırrı olarak değerlendirilmesinden dolayı bu ülkelerde uygulanan infazlar raporda yer almadı.

Rapora göre İran'da 2021 yılında gerçekleştirilen infaz sayısı 314 iken 2022 yılında bu sayı 574'e ulaştı. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre ise İran'da bu yıl en az 209 kişi idam edildi. Rapora göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu sayı 2021 yılında 65 iken 2022 yılında196'ya ulaşarak üç katına yükseldi. Bu rakam rekor bir artışla Uluslararası Af Örgütü tarafından son 30 yıl içinde kaydedilen en yüksek idam rakamı olarak kayda geçti. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçtiğimiz yıl sadece bir gün içinde 84 insan infaz edilirken aynı günde 24 kişinin idam edildiği bir diğer ülke ise Mısır oldu.

ABD'de ise 2021'de 11 olan infaz sayısı 2022'de 18'e yükseldi.

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AB ülkelerine çağrı

Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreter Yardımcısı Julia Duchrow Alman kamu televizyonu ZDF'e verdiği demeçte AB ülkelerinin idam cezalarına karşı daha net bir tutum sergilemesi için çağrıda bulundu.

İran'da "benzeri görülmemiş bir infaz dalgası" yaşandığını ifade eden Duchrow, geçen yıl genç Kürt kadını Mahsa Amini'nin öldürülmesinden sonra başlayan kitlesel protestolar şiddetle bastırılırken, en az dört göstericinin idam edildiğini söyledi. Duchrow, "Protestolarla bağlantılı olarak düzinelerce insan daha ölüm cezasına çarptırılma riski altında" dedi.

İran'da hakkında idam kararı verilen İran ve Alman vatandaşı Cemşit Şarmehd'ın cezasının her an infaz edilebileceğini belirten Duschrow, "Çok az zamanımız var. Bu yüzden Alman hükümetinin çok net bir tavır sergilemesine ihtiyacımız var" dedi. İş insanı Şarmehd Dubai'de 2020 yılında İran gizli servisi tarafından kaçırıldı ve hakkında terör suçu işlediği gerekçesiyle yargılandığı İran'da idam cezasına çarptırıldı.

Uluslararası Af Örgütü, idam cezasına çarptırıların ağırlık olarak uyuşturucu suçlarından mahkum olduklarını bildirdi.

dpa,KNA/TY,GK

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