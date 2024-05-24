Uluslararası Adalet Divanı: İsrail saldırılarını durdurmalı

Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'a düzenlediği operasyonlarını durdurmasını emretti. Mahkemenin kararında "İsrail devleti (…) Gazze'deki Filistinli grubun fiziksel olarak tamamen ya da kısmen imha olmasına yol açabilecek yaşam koşulları oluşturabilecek askeri saldırılarını ve Refah vilayetindeki diğer eylemlerini derhal durdurmalıdır" denildi.

Mahkeme ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardımın "engelsiz" bir şekilde ulaştırılması için Refah sınır kapısını açık tutmasına hükmetti. İsrail'in kuşatma altındaki kente müfettişlerin girmesine izin vermesi ve bir ay içinde bu konularda kaydettiği ilerlemeyle ilgili rapor sunması karara bağlandı.

Uluslararası Adalet Divanı Hamas'tan da 7 Ekim tarihindeki saldırısında rehin aldığı kişileri serbest bırakmasını istedi.

15 yargıçtan oluşan mahkeme kararı 13'e karşı 2 oyla aldı. Sadece İsrailli ve Ugandalı yargıçlar karara katılmadı.

Birleşmiş Milletler'in altı organından biri olan, devletler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili davaların görüldüğü Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları nihai ve yasal olarak bağlayıcı ancak mahkemenin hükümlerini uygulatmak için araçları bulunmuyor. Adalet Divanı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmasını da emretmiş, ancak bir sonuç alamamıştı.

Adalet Divanı'nın kararı üzerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bakanlarıyla görüşeceği duyuruldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich X hesabı üzerinden karara tepki gösterdi. Smotrich "tarih bugün Hamas'ın, DEAŞ'ın Nazileriyle yan yana duranları yargılayacak" ifadelerini kullandı.

Filistin Özerk Yönetimi ise kararı memnuniyetle karşıladı. Filistin Özerk Yönetimi Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne "Başkanlık Uluslararası Adalet Divanının Gazze'deki topyekun savaşı durdurma talebi üzerindeki uluslararası konsensüsü temsil eden kararını memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.

Reuters, AFP / EC, HT

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