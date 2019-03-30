 Ulm′de camiye saldıranlar hakkında hapis cezası | ALMANYA | DW | 05.04.2019

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ALMANYA

Ulm'de camiye saldıranlar hakkında hapis cezası

Ulm'de İslam Toplumu Milli Görüş adlı derneğe ait bir camiye molotofkokteylli saldırı düzenleyen üç Kürt kökenli Suriye vatandaşına hapis cezası verildi.

Ulm'de, İslam Toplumu Milli Görüş derneğine ait camiye 2018 senesinde saldırı düzenlenmişti

Ulm'de, İslam Toplumu Milli Görüş derneğine ait camiye 2018 senesinde saldırı düzenlenmişti

Ulm Eyalet Mahkemesi, Almanya'daki İslam Toplumu Milli Görüş adlı derneğe ait bir camiye yönelik molotofkokteylli saldırı düzenleyen üç sanık hakkında öldürmeye teşebbüs ve kundaklamaya teşebbüş suçlarından hapis cezasına hükmetti. Sanıklara üç yıl, üç yıl dokuz ay ve beş yıl altı ay hapis cezası verildi.  

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Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından konuşan Almanya İçişleri Bakanı, Almanya'daki camilerin de teröristlerin hedefleri arasında yer alabileceğini belirtti. (18.03.2019)

Almanya’nın Ulm kentinde bir Türk manavıyla caminin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atıldı. Polisin hemen müdahale ettiği saldırıda yaralanan olmadı. (19.03.2018)

Mahkeme başkanı hakim Wolfgang Tresenreiter, Kürt kökenli Suriye vatandaşı olan sanıkların saldırıyı Suriye'nin kuzey batısında bulunan Afrin'e yönelik Türk hükümetinin operasyonlarına tepki olarak yaptıklarını ve olayda can kaybı yaşanması konusunda olası kastlarının saptandığını açıkladı.

Ulm'de çok katlı bir binanın zemin katında bulunan İslam Toplumu Milli Görüş adlı derneğe ait camiye 19 Mart 2018 tarihinde molotofkokteylli atılmıştı. Mahkeme başkanı, saldırının gece düzenlenmiş olması ve polisin zamanında müdahalede bulunamaması halinde bina sakinlerinin alevlerle uyanacağı ihtimalini gözönüne alarak saldırının haince düzenlendiğine karar verdi.

Davada yargılanan toplam altı sanıktan yaşları 18 ile 27 olan ikisi hakkında da altı ay ve bir yıl altı ay hapis cezasına hükmedildi. Söz konusu sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Davanın diğer bir sanığı hakkında ise saldırıya dolaylı yoldan yardımcı olduğu gerekçesiyle para cezasına hükmedildi.

Cuma günü açıklanan mahkeme kararı henüz kesinleşmedi. Sanıklar karara karşı bir haftalık süre içinde temyize başvurabilir.

dpa/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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