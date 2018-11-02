Ulaştırma Bakanlığı'ndan yeni havalimanıyla ilgili açıklama

Kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’ndan yeni inşa edilen İstanbul Havalimanı’na yapılması planlanan taşınmanın Mart ayına ertelendiği yönündeki haberler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamedeli olarak gerçekleştirilen taşıma işleminin 1 Ocak itibarıyla hızlandırılacağını duyurdu. Böylece bakanlık, Aralık sonunda tamamlanması planlanan taşınmanın ileri bir tarihte sonlandırılacağını teyit etmiş oldu.

Bu konuda kesin bir tarih vermekten kaçınan bakanlık, "Yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçak seferleri ve yer hizmetleri kademeli şekilde taşınacaktır" ifadesini kullandı.

29 Ekim 2018'de hizmete giren İstanbul Havalimanı'ndan 1 Kasım itibarıyla uçuşların başlatıldığını hatırlatan bakanlık, Atatürk Havalimanı’nın yılda yaklaşık 70 milyon yolcu tarafından kullanıldığını belirterek taşınma operasyonuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bu büyüklükteki bir operasyon gerçekleştirilirken havayolu ve yer hizmetleri firmaları çalışanlarının da eğitimleri, kullanılacak ekipmanların taşınması, kurulumu ve kullanılması süreçleri de titizlikle izlenmekte bu sürecin eksiksiz olarak tamamlanması planlanmaktadır."

"Mart'a ertelendi" iddiası

İstanbul Havalimanı’nda geçen Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA şirketinin üst düzey yetkilileri bir toplantı gerçekleştirmişti. DHA, toplantıda taşınmanın tamamlanması için belirlenen yeni tarihin Mart ayı olduğunu bildirmişti.

İstanbul Havalimanı'nın resmi açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de yapılmıştı.

THY de doğrulamıştı

Twitter'daki THY Help Desk hesabından Perşembe günü bir takipçiye verilen cevapta da taşınma operasyonunun ileri bir tarihte tamamlanacağı belirtilmişti.

Söz konusu tweet'te, "Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 30 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan taşınma operasyonu ileri bir tarihte yapılacak olup, belirlenecek yeni taşınma tarihine kadar planlanan tüm uçuşlar İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilmeye devam edecektir. İstanbul Havalimanı'ndan halihazırda Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Adana, Azerbaycan (Bakü) ve KKTC (Ercan ) havalimanlarına yapılan ek seferlerimiz devam edecek olup, 21 Aralık 2018 itibariyle Gaziantep'e de uçuşlarımız başlayacaktır" denilmişti.

DW/CÖ,BÖ

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